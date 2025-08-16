خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت پزشکیان به نخست وزیر پاکستان

پیام تسلیت پزشکیان به نخست وزیر پاکستان
رئیس جمهور در پیامی جان‌ باختن و آسیب دیدن شماری از مردم پاکستان در پی وقوع سیل ویرانگر را به نخست وزیر و مردم این کشور تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن ابراز همدردی صمیمانه دولت و ملت ایران با نخست وزیر، دولت و مردم جمهوری اسلامی پاکستان در پی وقوع حادثه سیل ویرانگر در بخش‌هایی از این کشور دوست و برادر، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه همکاری و کمک‌های انسانی و امدادی به منظور کاهش آلام آسیب‌دیدگان تأکید و برای مجروحان و آسیب‌دیدگان این حادثه، سلامتی و بهبودی عاجل مسئلت کرد.

 

انتهای پیام/
