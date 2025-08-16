به گزارش ایلنا، حسن‌نتاج، در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش بی‌بدیل پرسنل خدوم و فداکار حوزه سلامت در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و بحران‌هایی نظیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سایر شرایط سخت اضطراری، تصریح کرد: این عزیزان در شرایط بسیار دشوار، جان خود را برای صیانت از سلامت مردم در معرض خطر قرار دادند و با ایثار و فداکاری، امنیت و سلامت جامعه را تضمین کردند.

وی با یادآوری سخنان مقامات عالی‌رتبه مبنی بر لزوم قدردانی از تلاش‌های کادر درمان و تجلیل از این قشر افزود: پرسنل بهداشت و درمان، سربازان سلامت و فرشتگان نجات این سرزمین هستند و شایسته است که با اعطای حداکثر امتیاز فوق‌العاده خاص(۲۵ هزار امتیاز)، قدردانی عملی از خدمات آنان صورت گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ابراز امیدواری کرد که سازمان اداری و استخدامی کشور با تأیید این درخواست، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری، ارتقای انگیزه شغلی و افزایش رضایتمندی کادر بهداشت و درمان بردارد.

