حسن نتاج در نامهای به رئیس سازمان اداری و استخدامی:
حداکثر امتیاز فوقالعاده خاص به تمام کارکنان بخش بهداشت اختصاص یابد
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار اختصاص حداکثر امتیاز فوقالعاده خاص (۲۵ هزار امتیاز) به تمامی کارکنان بخش بهداشت و درمان شد.
به گزارش ایلنا، حسننتاج، در نامهای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش بیبدیل پرسنل خدوم و فداکار حوزه سلامت در سالهای اخیر، بهویژه در دوران همهگیری ویروس کرونا و بحرانهایی نظیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سایر شرایط سخت اضطراری، تصریح کرد: این عزیزان در شرایط بسیار دشوار، جان خود را برای صیانت از سلامت مردم در معرض خطر قرار دادند و با ایثار و فداکاری، امنیت و سلامت جامعه را تضمین کردند.
وی با یادآوری سخنان مقامات عالیرتبه مبنی بر لزوم قدردانی از تلاشهای کادر درمان و تجلیل از این قشر افزود: پرسنل بهداشت و درمان، سربازان سلامت و فرشتگان نجات این سرزمین هستند و شایسته است که با اعطای حداکثر امتیاز فوقالعاده خاص(۲۵ هزار امتیاز)، قدردانی عملی از خدمات آنان صورت گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ابراز امیدواری کرد که سازمان اداری و استخدامی کشور با تأیید این درخواست، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری، ارتقای انگیزه شغلی و افزایش رضایتمندی کادر بهداشت و درمان بردارد.