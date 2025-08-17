جزئیات برگزاری انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز

بهنام حبیب زاده مومن رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز عنوان کرد: در انتخابات ۱۰ خرداد که به‌صورت کاملا الکترونیکی و آنلاین برگزار شد، وکلای محترم می‌توانستند به دو صورت حضوری چه در محل کانون وکلا و غیرحضوری (از محل کار یا زندگی خود) شرکت کنند. این تجربه جدید زمینه‌ای فراهم کرد تا در کانون وکلای مرکز که بزرگترین کانون وکلای دادگستری در کشور است، وکلای دادگستری بتوانند اراده خود را در انتخابات ابراز کنند و برای اولین بار حدود ۵۱ درصد حائزین شرایط در این انتخابات شرکت کردند.

وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، انتخابات نماد اراده هر جامعه‌ای است و وکلای دادگستری با حضور در این انتخابات مدیران خود را انتخاب می‌کنند. بنابراین هرچه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر باشد، هیئت مدیره با پشتوانه قوی‌تری به فعالیت خود ادامه می‌دهد و با این وصف هیئت نظارت بر انتخابات تصمیم گرفت تا با در نظر گرفتن تمامی شرایط و امکانات و استانداردهای لازم، انتخابات را در تاریخ ۱۰ خرداد به‌ صورت الکترونیکی و کاملاً آنلاین برگزار کند.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: با توجه به تجربیات به‌دست‌آمده از انتخابات قبلی، هیئت نظارت تصمیم بر این دارد که انتخابات را در تاریخ ۵ شهریور به‌صورت الکترونیکی برگزار کند. در این راستا، وکلا می‌توانند هم به‌صورت حضوری در محل کانون حضور یابند و هم از محل کار خود در انتخابات شرکت کنند و در سرنوشت کانون مؤثر باشند.

حبیب زاده مومن درباره تمهیدات اندیشیده برای برگزاری انتخابات و جلوگیری از ابطال انتخابات گفت: در انتخابات خرداد، با وجود پیش‌بینی‌هایی که برای رعایت استانداردها دیده شده بود اما مشکلاتی در زمان شمارش به وجود آمد. پس از اعلام نتیجه انتخابات، اعتراضاتی نسبت به نتایج مطرح شد، افرادی بودند که نسبت به رای آن‌ها تردیدهایی وجود داشت، ما از ابتدا پیش بینی کرده بودیم که امکان بازشماری و صحت‌سنجی وجود داشته باشد، زمانی که می‌خواستیم بازشماری را داشته باشیم متوجه شدیم که شرکت مربوطه به نحوی آرا را مجزا ثبت نکرده است و مشخصا این موضوع به کارشناسان دادگستری ارجاع شد و ایراداتی اعلام شد و هیات نظارت بر انتخابات به لحاظ اینکه امکان صحت‌سنجی و بررسی دقیق آراء نامزدان انتخابات را نداشت و حقوق وکلا و نامزدها به نحوی درگیر این موضوع بود و باید از آن صیانت می‌شد، هیات نظارت رای بر ابطال انتخابات صادر کرد.

وی ادامه داد: این تجربه‌ای بود که برای ما به دست آمد و به تبع آن جلسات متعددی را با کارشناسان و صاحب نظران و شرکت‌های مختلف که دارای تجربه و تخصص در زمینه برگزاری انتخابات آنلاین هستند برگزار کردیم و در چند روز گذشته هم جلساتی با وکلای دغدغه‌مند برگزار کردیم تا نقطه نظرات فنی و کاربردی و تجربی آنان اخذ شود. ما به عنوان یک نهاد مدنی، به نظرات همکاران توجه داریم و در عین حال معتقدیم که باید بهترین تصمیمات اتخاذ شود تا منافع شرکت‌کنندگان، نامزدها و کانون به‌خوبی رعایت شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: در چند کانون وکلای استانی انتخابات آنلاین برگزار شده و در کانون وکلای مرکز هم با لحاظ تمام حساسیت‌ها، تمهیدات لازم دیده شده و استانداردهای بالاتری نسبت به انتخابات دوره قبل مدنظر قرار گرفته است. ما در حال بررسی استفاده از بستر بلاکچین برای ذخیره‌سازی اطلاعات هستیم تا امکان ثبت، نظارت و بازبینی آرا به‌صورت چندباره فراهم شود. در عین حال از همه همکاران صنفی هم در نظارت بر انتخابات چه قبل از انتخابات و چه حین انتخابات استفاده خواهد شد تا اطمینان بخشی به همکاران داده شود که صیانت از امانت همکاران به درستی انجام می‌شود، چراکه رای همکاران را یک امانت می‌دانیم و تمام تلاش را برای صیانت از آن خواهیم کرد.

حبیب زاده مومن گفت: انتخابات بر اساس اعلام قبلی توضیح درباره برگزاری انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز در تاریخ ۵ شهریور برگزار خواهد شد و امیدواریم که این انتخابات با شکوه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفیت که همان توجه به ایمنی، صحت‌سنجی، شفافیت و سلامت است برگزار شود و وکلای شایسته و پرتوان و دارای برنامه برای روزهای بهتر جامعه وکالت توسط صاحبان رای انتخاب شوند و از همه وکلا برای شرکت در این انتخابات و تعیین سرنوشت کانون دعوت بعمل می‌آورم.

