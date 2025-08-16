ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از سرنوشت مذاکرات آتش‌بس غزه گفت: مذاکرات تا این لحظه همچنان ادامه دارد، اما آتش‌بس با مشکل مواجه است. کسی که آتش‌بس را تخریب می‌کند یا آن را به شکست می‌کشاند، رژیم صهیونیستی و همچنین حامیانش هستند که در کنار آن ایستاده‌اند و از تمام امکانات سیاسی و دیپلماتیک برای حمایت از آن استفاده می‌کنند.

اسرائیل نمی‌خواهد این جنگ متوقف شود

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی موجودیتی است که هر طرحی را برای حل‌وفصل اوضاع در نوار غزه با شکست مواجه می‌کند. اخیراً امید زیادی به برقراری آتش‌بس وجود داشت — حداقل به‌صورت موقت — اما در نهایت نقشه‌هایی که از طرف اسرائیل ارائه شد، موجب شکست آن شد. اسرائیل نمی‌خواهد این جنگ متوقف شود.

اسرائیل از سکوت جهان عرب تغذیه می‌کند

ابوشریف با بیان اینکه هدف اسرائیل، جنگ فرسایشی علیه ملت فلسطین است تا آن‌ها را به مهاجرت وادار کند، تمام نوار غزه را ویران کرده و آن را به سرزمینی غیرقابل سکونت تبدیل کند، اظهار کرد: متأسفانه، اسرائیل از این تفرقه و سردرگمی و سکوت جهان عرب و همچنین از حمایت‌های غربی که در سایه این نسل‌کشی و جنایت‌ها به آن ارائه می‌شود، تغذیه می‌کند.

مقاومت ملت فلسطین ادامه دارد

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران درباره طرح کوچ اجباری مردم غزه عنوان کرد: ما به‌عنوان ملت فلسطین هستیم و این سرنوشت ماست. ما هستیم و مقاومت می‌کنیم. هیچ‌کس نمی‌تواند مقاومت ملت فلسطین را از بین ببرد. مقاومت ملت فلسطین ادامه دارد و ادامه خواهد داشت؛ ممکن است شکل آن تغییر کند، اما در نهایت هیچ‌کس در دنیا نمی‌تواند ملتی را از رسیدن به آزادی‌اش بازدارد.

فلسطین موج انقلابی را دوباره زنده کرده است

ابوشریف عنوان کرد: به‌باور من، فلسطین اکنون یک تحول بزرگ در جهان ایجاد کرده است و موج انقلابی را دوباره زنده کرده است. طرح‌های ملی را دوباره احیا کرده است. افکاری را زنده کرده است که در مواجهه با استعمار و نظام‌های استبدادی که از اشغالگری و جنایت صهیونیستی حمایت می‌کنند، دفن شده بودند.

غزه به الگویی جهانی تبدیل شده است

وی خاطرنشان کرد: به‌نظر من، امروز فلسطین و غزه به الگویی جهانی تبدیل شده‌اند؛ همان‌طور که روزی ویتنام بخش بزرگی از جنبش آزادی‌خواهان جهان را زنده کرد و پس از آن شیلی. اما به‌نظر من، فلسطین تأثیرگذارتر است و ان‌شاءالله نتایج آن بزرگ‌تر خواهد بود.

