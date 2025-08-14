با آغاز موج بازگشت زائران به کشور رانندگان احتیاط کنند

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر پورجمشیدیان روز پنجشنبه ۲۴ مرداد در حاشیه عیادت از مصدومان سانحه رانندگی زائران اربعین حسینی در بصره در آبادان با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به حادثه‌ای که در کشور عراق در مسیر شلمچه به بصره رخ داد، تعدادی از هموطنان مصدوم شدند.

وی افزود: زحمات قابل توجه کادر درمانی و خدماتی بیمارستان آیت الله طالقانی بسیار قابل تقدیر است و تقریبا بیش از ۵۰ نفر از مصدومان ترخیص شدند. چند نفر که شرایط سخت‌تری داشتند هنوز بستری هستند و امیدواریم به سرعت سلامتی خود را بدست بیاورند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور افزود: با توجه به اینکه موج برگشت زائران شروع شده است از همه هموطنان می‌خواهیم حتما قبل از حرکت، استراحت و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: امسال حوادث ترافیکی بسیار کم بوده است اما همین مقدار هم زیاد است، بنابراین از زائران می‌خواهیم با پلیس همراهی کنند تا مشکلی رخ ندهد.

انتهای پیام/