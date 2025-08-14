خبرگزاری کار ایران
پیام بقایی درباره تشابه نسل‌کشی در فلسطین با حملات اتمی علیه ژاپن
سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت:همزمان با هشتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگاسکی، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شدید خود را از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین ابراز داشته و آن را واجد مشابهت‌های دردناک با حمله اتمی علیه ژاپن دانستند.

به گزارش ایلنا،  اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

همزمان با هشتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگاسکی، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شدید خود را از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین ابراز داشته و آن را واجد مشابهت‌های دردناک با حمله اتمی علیه ژاپن دانستند.

گزارشگران حقوق بشر هشدار داده‌اند: «ارتکاب حملات نسل‌کشانه اسرائیل به‌طور خاص موحب نگرانی است چراکه آن [رژیم] تنها دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است و با حملاتش علیه اغلب همسایگان، شامل حملات [اخیر] علیه تاسیسات هسته‌ای در ایران، ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند...»

