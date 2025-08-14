سردار زهرایی:
همافزایی موکبداران جلوهای ماندگار از خدمت به زائران اربعین است
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: همافزایی جهادگران و موکبداران؛ جلوهای ماندگار از خدمت به زائران اربعین است.
به گزارش ایلنا، سردار زهرایی در بازدید از روند خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی در مرز چذابه گفت: جریان جهادی کشور که در مواقع حساس و بحرانی در کنار مردم قرار گرفته و به حل مسائل مختلف کشور کمک کرده، اینبار در پیوندی ناگسستنی با موکبداران جهادی در مسیر عشق و دلدادگی به اهل بیت (ع) و حریم ولایت، در ایام اربعین حسینی حضوری چشمگیر داشته است.
وی تأکید کرد: این دو جریان بهعنوان نمادهای ولایی و مقدس، در تحقق اهداف بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران و در راستای خدمترسانی به مردم کشور، در عرصههای مختلف از جمله حوادث غیرمترقبه، پروژههای محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی، نقشی تأثیرگذار ایفا کردهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور همچنین از آغاز خدمات جهادی در مرزهای ورودی کشور از پاکستان و افغانستان خبر داد و گفت: گروههای جهادی از مرزهای مختلفی همچون شلمچه، چذابه، مهران و باشماق برای خدمترسانی به زائران اربعین آماده شدهاند. این خدمات در راستای تسهیل سفر زائران، ایجاد زیرساختهای لازم و تأمین نیازهای اساسی آنها ارائه میشود.
سردار زهرایی با اشاره به خدمات جهادی در مرز چذابه که به عنوان یک میعادگاه عاشقانی از شهدا شناخته میشود، تصریح کرد: خوزستان، همیشه قهرمان، با مردم مقاوم و مجاهدش در تمامی عرصهها همچنان پایکار است و امروز سپاه خوزستان با محوریت بسیج سازندگی، توانسته باری از دوش زائران بردارد. در این راستا، گروههای جهادی با کمک استانداری خوزستان در ایجاد زیرساختهای مختلف مانند پارکینگها، جدولکاری، آسفالت، روشنایی، نصب دوربینها، استراحتگاهها و سایبانها، خدمات گستردهای به زائران ارائه دادهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در ادامه به فعالیت ۸۵ گروه جهادی موکبدار در خوزستان اشاره کرد و گفت: این گروههای جهادی علاوه بر حضور در مرزها، در موکبها نیز مشغول خدمترسانی به زائران عزیز هستند. در مجموع، ۱۵۲ گروه جهادی در مناطق مختلف شناسایی و هدفمند فعالیت میکنند و این آمار به مراتب بیش از اینها است. گروههای جهادی گمنامی که در قالب موکبها در حال ارائه خدمات به زائرین هستند، نشاندهنده تعهد و اخلاص خدمت به مردم در راه اهل بیت (ع) است.