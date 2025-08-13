بازدید سازمان بازرسی کل کشور از انبارهای اموال تملیکی و گمرک غرب تهران
بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیئت بازرسی از انبارهای اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران و گمرک غرب تهران بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، پیرو دستور ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سیدعلیاکبر میری قلعهسری بازرس کل امور اقتصادی و دارایی به همراه معاون بازرسی امور، سربازرس و بازرسان گروه گمرک و اموال تملیکی از انبارهای اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران و گمرک غرب تهران بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مشکلات عمدهای در حوزه نگهداری کالاها در اموال تملیکی مشاهده شد که از جمله آن میتوان به کمبود انبارهای استاندارد و مجهز، اجارهای بودن انبارها و محدودیت در ایجاد تغییرات، چیدمان نامناسب کالاهای مختلف، نگهداری حجم زیادی از کالاها در کانتینر بدون شرایط مناسب و قرار گرفتن تعداد قابل توجهی خودرو و موتورسیکلت لوکس در فضای باز و بدون سایبان اشاره کرد.
در بخش گمرک غرب تهران نیز مشکلاتی همچون تأخیر در انجام تشریفات به دلیل نقصهای فنی و رسوب کالا به علت ورود بدون ثبت سفارش مورد تأکید هیئت بازرسی قرار گرفت.
همچنین تعداد زیادی خودرو وارداتی در فضای باز و بدون سایبان نگهداری میشود که احتمال آسیب به آنها وجود دارد.
هیئت بازرسی ضمن ارائه تذکرات لازم به مدیران مربوطه اعلام کرد پیگیری برای رفع این مشکلات از طریق دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار دارد.