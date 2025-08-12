رییس سازمان انرژی اتمی ایران:
آمریکاییها از مدتها پیش، حمله به تاسیسات ما را برنامهریزی کرده بودند
رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه ادعاهای هستهای رژیم صهیونیستی پوششی برای جلوگیری از پیشرفت ملت ایران است، گفت: آمریکاییها از مدتها پیش، حمله به تاسیسات ما را برنامهریزی کرده بودند. این در حالی است که هیچ یک از نهادهای رسمی طی سالهای گذشته، گزارشی مبنی برعدم انطباق یا انحراف ایران از پادمان ارایه نکردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان انرژی اتمی، امروز آیین گرامیداشت روز خبرنگار با حضور محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بینالملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی و محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت و همچنین جمعی از خبرنگاران حوزه بینالملل، هستهای و سیاسی برگزار شد.
محمد اسلامی در این مراسم ضمن ادای احترام به یاد و خاطره شهدای رسانه، شهدا هستهای و نیز جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: موضوع گرامیداشت روز خبرنگار، اصلی برای پاسداشت حقیقت و بیان شفافیت است. خبرنگاران در خط مقدم روایتگری قرار دارند؛ روایتی که جنایتکاران زمانه به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی با بهرهگیری از ظرفیت رسانهای خود، از آن برای پیشبرد اهداف خویش استفاده میکنند.
وی افزود: قدرت روایت شما، مهمترین عامل بازدارنده در برابر دروغپردازیهای این رژیم منحوس است. تعدادی از موسسات وابسته به رژیم صهیونیستی وانمود میکنند که حمله به تاسیسات هستهای ایران، اقدامی در راستای امنیت بشریت بوده است. این روایتها چنان ماهرانه بازتاب داده میشود که افراد ناآگاه آن را باور میکنند و امروز از اهالی رسانه انتظار داریم با قدرت در برابر جنگ ترکیبی دشمنان این سرزمین، محکم ایستادگی کرده و روایت صحیح را منعکس کنند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: اسراییل نه عضو معاهده NPT است و نه عضو پادمان، اما در آژانس بینالمللی انرژی اتمی نفوذ دارد و با این نفوذ از اطلاعات محرمانه کشورها بهرهبرداری میکند. آنها با پشتیبانی آمریکا، دست به اقدامات شرارتآمیز در منطقه میزنند.
اسلامی خاطرنشان کرد: در ایام جنگ ۱۲ روزه، به تعدادی از مراکز ثبتشده تحت نظارت مستمر آژانس که ۱۳۰ بازرس بر آنها نظارت داشتند، بهطور مکرر با استفاده از موشک و پرتابههای مختلف حمله شد.
وی تاکید کرد: پروندهای ساختگی و جعلی توسط رژیم صهیونیستی شکل گرفته و اتهامزنیها و بهانهتراشیها چیزی جز تلاشی برای توقف برنامه صلحآمیز هستهای ایران نیست. اگر ادعاهای آنان صحت داشت، باید شواهدی روشن ارایه میکردند. این اظهارات جعلی تنها پوششی برای جلوگیری از پیشرفت ملت ایران است.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: چنین استانداردهای دوگانه و تلاش برای جلوگیری از ورود ایران به عرصههای پیشرفته علمی، همان نظام سلطهای است که با هزینههای هنگفت، میکوشد ملت ما را از فناوری هستهای و دیگر فناوریهای نوین محروم کند. این رویکرد، جلوهای عینی از هویت آنهاست؛ همان جنایاتی که امروز در فلسطین مرتکب میشوند. آنان با نقض منشور ملل متحد، ثابت کردهاند که قانون جنگل بر جهان حاکم است. ملت ایران ملتی نیست که در برابر زورگویی تسلیم شود.
اسلامی با اشاره به نقش صنعت هستهای در ارتقای کیفیت زندگی مردم گفت: توسعه علوم و فناوریهای پیشرفته برای جامعه ما حیاتی است. اگر در این حوزه سرمایهگذاری نکنیم، استعدادها و نخبگان جوان را از دست خواهیم داد. ما باید در برابر روایتهای تحریفشده، زنده، پویا و هوشمندانه عمل کنیم. رسانهها و خبرنگاران در مسیر روایتگری صحیح مسئولیتی سنگین بر دوش دارند.
جنگ، جنگ ارادههاست؛ هر کس که روحیه خود را ببازد، جنگ را باخته است
در ادامه این مراسم بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بینالملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: کار رسانه میتواند به اندازه یک قدرت نظامی اثرگذار باشد. ما شرایط دشواری را پشت سر گذاشتیم و همانگونه که جوهر انسانها در سختیها سنجیده میشود، در این مسیر نیز آزموده شدیم.
وی تصریح کرد: یک دوره ۱۲ روزه و سخت را تجربه کردیم و تا زمان رفع کامل تهدید باید در آمادهباش باشیم و از آنچه گذشت، برای آینده درس بگیریم.
کمالوندی با بیان اینکه صنعت هستهای چون ریشهدار است، هرگز قابل ریشهکن شدن نیست؛ تاکید کرد: از این پس، جنگ، جنگ ارادههاست و هر کس که روحیه خود را ببازد، جنگ را باخته است.
مرور و آسیبشناسی ارتباطات بحران پس از جنگ ۱۲ روزه ضروری است
محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، نیز در این مراسم ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: ما در دولت دارای یک نظام ارتباطی و یک نظام اطلاعرسانی هستیم که در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود همه مشکلات، در کنار یکدیگر قرار گرفتیم و شرایطی خاص و بیسابقه را پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: اکنون لازم است ارتباطات بحران را دوباره مرور و آسیبشناسی کنیم تا در صورت بروز شرایط مشابه، مشخص شود نظام ساماندهی ارتباطی و رسانهای ما چگونه عمل خواهد کرد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد: در خصوص ضرورت حل بحران نیز باید با کار کارشناسی و دقیق به دنبال حل مسایل باشیم.