توضیح سخنگوی دولت درباره تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامی داشت یاد و خاطر شهدای کشورمان گفت: ما وام دار این عزیزان هستیم و تا ابد مدیون آنان هستیم.

سخنگوی دولت با اشاره به ایام اربعین حسینی بیان کرد: راهپیمایی اربعین ریشه در تاریخ دارد، درس های زیادی از امام حسین علیه‌السلام آموختیم ، درس‌های صبر و استقامت آموختیم.

وی در ادامه با گرامی داشت یاد و خاطره استاد فرشچیان گفت: استاد فرشچیان عصر عاشورا و یتیم نوازی حضرت علی را به تصویر کشید.

مهاجرانی بیان کرد: رئیس جمهور به پاکستان سفری داشتند ۱۲ سند همکاری امضا شد و این یعنی سفر پر بار بوده است. وزیر امور خارجه هم سفری به تاجیکستان داشتند که برای اولین بار برای حل مشکلات بخش خصوصی این سفر را انجام دادند.

وی افزود: دریافت جایزه از سوی بنیاد نلسون ماندلا را به خانم پوران درخشنده تبریک می‌گویم.

افزایش قیمت بنزین برای دهک های بالا در حد طرح مسئله است

سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت برای دهک‌های بالا گفت:در اینکه ما در موضوع بنزین باید بیشتر حرف بزنیم و در نهایت به تصمیم برسیم تردیدی وجود ندارد ولی زمان آن تصمیم الان نیست.به قول رئیس جمهور کسی که با ماشین آفرود می رود و در فضای خارج شهر رانندگی می کند خیلی هم خوب است ما خوشحالیم از اینکه مردم بتوانند بروند آفرود و شاد باشند ولی آیا می‌توانیم سهم دهک‌های پایین و قیمت ۱۵۰۰ تومانی را به این به این کار اختصاص بدهیم؟

وی افزود:پاسخ این است که یقیناً این عمل را هیچ کسی تایید نمی کند لذا موضوع در حد طرح مسئله است هیچ گونه نظری بر اینکه بخواهد افزایش قیمت بنزین وجود داشته باشد صورت نگرفته و هیچ جمع بندی در این زمینه وجود ندارد. رئیس جمهور رئیس جمهور همه مردم ایران هست هم رئیس جمهور متمولین است هم رئیس جمهور ضعفا ولی طبیعتاً ضعفا نیاز به حمایت ویژه دارند که در این زمینه برنامه‌های جدی در دستور است.

حذف صفر از پول ملی برای کاهش بار روانی و چاپ اسکناس بود

مهاجرانی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: مسیری است که چندین کشور دنیا انجام دادند و حتی ۲ بار حذف صفر انجام دادند. دولت در جلسه روز یکشنبه تصویب کرد. واحد اصلی پول ما به جهت تورم غیر قابل استفاده است، همچنین موضوع چاپ اسکناس هم از جمله دلایلی برای این موضوع است. این اقدام در راستای کاهش بار روانی و چاپ اسکناس این تصمیم در دولت صورت گرفت.

وی درخصوص تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تغییرات یک چیز طبیعی است، آقای رئیس جمهور باتوجه به شرایط و تغییرات منطقه و بین الملل ایجاد شده بود این کار را انجام دادند. آقای رئیس جمهور باتوجه به شناختی که از آقای لاریجانی داشتند ایشان را انتخاب کردند، آقای احمدیان هم‌در جای دیگری استفاده می شود اما این تغییر برای افزایش انسجام ملی و قدرت چانه زنی در سطوح ملی انجام شد.

مهاجرانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره این‌که شاهد بودیم به محض این که دولت لایحه فضای مجازی را استرداد کرد، در مجلس طرحی اعلام وصول شد به نام نظم بخشی فضای مجازی که محتوای مشخصی ندارد و برخی معتقدند شاید این طرح دنباله‌رو طرح صیانت باشد، دولت از این طرح خبر دارد، چرا که عنوان می‌شود این طرح در تقابل با دولت برای انجام استرداد است، گفت: ابتدا توضیحی را در خصوص استرداد لایحه بگویم که این کار با خرد جمعی و نظر نخبگان استرداد شد.

وی ادامه داد:مطمئن هستیم که در قاطبه مجلس هم این نگاه نیست، نگاه عموم مجلس نگاه عاقلانی است که تمرکز بر حل مسائل فعلی کشور دارند.

سخنگوی دولت یادآور شد: کشور امروز با موضوع ناترازی‌های آب و برق و انرژی و موضوعات دیگر رو به رو است. طبیعتاً ما در این فضا نیاز داریم به اینکه بتوانیم وفاق و اجماع بر سر حل مسائل داشته باشیم.

وی تاکید کرد:لذا نگاه دولت نگاه حل مسئله است و مطمئن هم هستیم که با پیگیری‌های حقوقی که صورت می‌گیرد هر جایی که لازم باشد موضوعات را انشالله حل خواهیم کرد.

سخنگوی دولت درباره تغییرات در آیین نامه رتبه بندی معلمان گفت: هم رتبه بندی خود معلمان و کیفیت بخشی خود آنان است. این آیین نامه و اصلاح آیین نامه قبلی در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت مطرح شده است و موضوعاتی در حال بررسی است.

پیگیر قانون حمل سلاح هستیم

وی درخصوص گزارش وزیر کشور از شهادت خانواده شیخی گفت: گزارشی از وزیر کشور نبود من پرسش داشتم. برای جلوگیری از تکرار حادثه خمین وزیر کشور دستوراتی را برای دستگاه‌هل ارسال کردند. خاطیان هم در همان ساعت اول دستگیر شدند و در عین حال قانون حمل سلاح در حال پیگیری است. اما فراموش نکنیم شرایط کشور خاص است و باید رعایت‌های را داشته باشیم.

مهاجرانی درخصوص ارائه تسهیلات به مستاجران گفت: امیدواریم همه کسانی که مستأجر هستند به زودی صاحبخانه شوند، هرچند که با شرایط اقتصادی فعلی خانه‌دار شدن کار دشواریست و طبیعی است که دولت برنامه‌های حمایتی برای تسهیل امور زندگی مستأجران و همچنین خانه‌دار شدن آنها دارد. شورای مسکن ۲۰۰ همت برای تسهیلات به مستأجران تصویب کرد، ۲۰۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی تصویب شد، همچنین عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور است. ۲۷۵ میلیون تومان در تهران، ۲۱۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها، ۱۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها، ۵۵ میلیون تومان در روستاها به تصویب رسید.

سیاست دولت جلوگیری اجباری از مهاجرت به تهران نیست

وی در خصوص صحبت‌های رئیس جمهور درباره مهاجرت معکوس بیان کرد:جلوگیری از مهاجرت به تهران از جنس سیاستگذاری است نه اجبار. سیاست دولت جلوگیری اجباری از مهاجرت به تهران نیست و طبیعتاً نمی‌تواند باشد؛ سیاست گذاری در مجموعه کشور باید به گونه‌ای باشد که مهاجرت به تهران و به دشت تهران متوقف شود؛ این از جنس اجبار هم نیست از جنس سیاست‌گذاری‌ست.

سخنگوی دولت ادامه داد:ظرفیت‌های زیستی ما در دشت تهران دیگر کفاف نمی‌دهد لذا تاکیدی که وجود دارد و سیاست‌گذاری‌هایی که دارد انجام می‌شود در این راستاست که بتواند به صورت قانونی جلوی برخی از موضوعات را بگیرد.فراموش نکنیم که گسترش بی حد و مرز پایتخت باعث می شود که مولفه‌های زیست شناسی و زیست پذیری که ما در استان تهران داریم و در دشت تهران داریم ما را با چالش مواجه می کند لذا بدیهی است که از جنس سیاست گذاری است و نه از جنس اجبار.

و در خصوص تشکیل شورای عالی دفاع گفت: طبیعتا رئیس همه شوراهای عالی رئیس جمهور است. انتخاب رئیس هم بر عهده ایشان است. آقای لاریجانی در کشور از وجاهت دارند. شرایط کشور اقتضا می‌کند ما شورای عالی دفاع را تشکیل دهیم و در ذیل حکم آقای احمدیان هم به صورت کامل آمده است.

ساماندهی اتباع یک مطالبه ملی بود

مهاجرانی درباره برنامه دولت برای وضعیت اتباع افغانستانی برای بازگشت به کشور، گفت: نخست باید یادآوری کنم که ما با مردم افغانستان، هم‌زبان، هم‌دین و دارای پیوندهای فرهنگی، تاریخی و عاطفی عمیقی هستیم اما مانند هر کشور دیگری، ایران نیز نیازمند سیاست‌های مهاجرتی مشخصی است تا ورود و حضور اتباع خارجی در راستای منافع ملی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور سامان یابد.

وی ادامه داد: در گذشته، اجرای این سیاست‌ها تا حدودی مسکوت مانده بود، اما اکنون اجرای آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این یک مطالبه ملی بود؛ چراکه بخش زیادی از مردم کشور از افزایش حضور اتباع غیرمجاز گلایه داشتند و خواستار ساماندهی این موضوع بودند. از سوی دیگر، ما به‌صورت قانونی نیز موظف به مدیریت این موضوع بودیم.

سخنگوی دولت با بیان این‌که طبیعی است که در همه تصمیم‌گیری‌ها، باید بیش و پیش از هر چیز به مصالح ملی کشور توجه شود، عنوان کرد: به همین دلیل، در فرآیند بازگشت اتباع، تلاش وزارت کشور بر آن بوده که این اقدام با حفظ کرامت انسانی انجام شود. قابل توجه است که حدود ۷۵ درصد از بازگشتی‌ها، به صورت داوطلبانه و با خوداظهاری اقدام کرده‌اند

وی تاکید کرد:با توجه به حساسیت‌های انسانی این مسئله، به‌ویژه در حوزه زنان و خانواده، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بازدیدی از کل مرزهای و منطقه دوغارون داشتند و از نزدیک با خانواده‌های مهاجر گفت وگو کردند. بدیهی است که هر مردمی باید کشور خود را بسازند و ما نیز امیدواریم تعامل مردم افغانستان با دولت‌شان به‌گونه‌ای رقم بخورد که رضایت و ثبات برایشان فراهم شود در عین حال، کشور ما نیز باید نیازهای داخلی خود را در اولویت قرار دهد.

مهاجرانی درباره ویزای مجدد برای اتباع افغانی گفت: درخصوص امکان صدور مجدد ویزا برای اتباع افغانستانی، این موضوع به شرایط خاص هر فرد، ضوابط ورود و همچنین شرایط اقامت آن‌ها در کشور بستگی دارد. سیاست‌های مهاجرتی ما به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که ضمن حفظ منافع ملی، امکان پذیرش مهاجران نیز به‌صورت هدفمند و مدیریت‌شده وجود داشته باشد.

توضیح درباره افزایش قیمت نان

وی درخصوص افزایش قیمت نان گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و سایر فرآیندها سبب گران شدن نان شده است. قیمت آرد از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده و در سال ۱۴۰۳ قیمت آرد به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

سخنگوی دولت گفت: خرید تضمینی گندم که ماده اصلی آرد است گران می‌شود و در ادامه دستمزد و بیمه کارگران هم افزایش می یابد و به صورت طبیعی نان هم گران می‌شود. بنابراین دلیل افزایش قیمت نان به بازه زمانی و حاصل برخی فراینده‌ها ارتباط دارد.

تهیه بسته حمایتی برای خبرنگاران

مهاجرانی درباره برنامه دولت برای خبرنگاران گفت: ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار به همه فعالان این عرصه، باید بگوییم یکی از آسیب‌زا‌ترین رفتارها، دادن وعده‌هایی است که محقق نمی‌شود. وقتی قولی داده می‌شود اما اجرایی نمی‌شود، یقیناً به بدنه اجتماعی، به امید مجموعه‌ها و به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند. این موضوع کاملاً قابل درک است و طبیعتاً لازم است از دادن وعده‌هایی که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد، خودداری شود.

وی ادامه داد: با این حال، خوشبختانه با پیگیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسته‌ای حمایتی برای خبرنگاران طراحی شده است. همچنین، طبق اعلام رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، موضوع بیمه خبرنگاران به صورت جدی در حال پیگیری است.در خصوص مسکن نیز، با توجه به شکل‌گیری تعاونی‌های خبرنگاری در استان‌ها، استانداران می‌توانند نقش مهم و مؤثری در تأمین مسکن برای خبرنگاران ایفا کنند و حمایت‌های شایانی در این زمینه داشته باشند.

راه اندازی سامانه «سامانه تم یا تی ای ام» برای حل مشکلات در حوزه مسکن

سخنگوی دولت درباره آمار مسکن‌های در حال ساخت در سامانه مسکن گفت: طبیعتاً طرح مکرر موضوع مسکن در جلسات سخنگویی، نشان‌دهنده اهمیت این مسئله در میان افکار عمومی است. این پرسش‌ها از سوی شما خبرنگاران، به‌عنوان نمایندگان و مطالبه‌گران حقوق مردم، کاملاً بجاست، و ما نیز وظیفه داریم که با شفافیت به آن‌ها پاسخ دهیم.در آغاز به کار دولت چهاردهم، اطلاعات و آمار متفاوت و بعضاً متناقضی در حوزه مسکن مطرح بود. حتی در درون وزارت راه و شهرسازی نیز مدتی زمان برد تا آمارها به‌صورت دقیق و قابل اتکا استخراج و اعلام شود.

وی تاکید کرد: آنچه امروز مشخص است، این است که دولت تمام تلاش خود را برای ساماندهی این حوزه و حل مسائل مربوط به مسکن به کار گرفته است. از جمله اقدامات، راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه تم یا تی ای ام» بوده برای اینکه مشکلات مسکن را حل کند روندها شفاف و متمرکز مدیریت شود.

مهاجرانی درباره واحد پول قران گفت: در گزارشی که آقای دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در دولت ارائه دادند، همین موضوع مطرح شد. طبق قانون بانک مرکزی، واحد پول ملی ایران "ریال" است، بنابراین در صورت حذف صفر، لازم است این قانون اصلاح شود.در جلسات دولت، این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته، از جمله آثار اجتماعی، روانی، فرهنگی و تاریخی آن. حتی مطرح شد که واژه "تومان" ریشه‌ای غیرایرانی دارد، و "ریال" نیز واژه‌ای برگرفته از زبان‌های بیگانه است. در همین راستا، پیشنهاد شد که شاید بتوان به سمت انتخاب واحدهایی با ریشه و بار فرهنگی بومی‌تر حرکت کرد. درباره این موضوع از سال 86 بحث‌های صورت گرفته است.با این حال، جمع‌بندی دولت در حال حاضر این است که واحد اصلی "تومان" باشد و واحد خُرد آن "قِران ".

وی ادامه داد:آقای دکتر فرزین به‌عنوان نماینده دولت، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند. از سوی دیگر، معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری نیز در تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، در مسیر اصلاح قانون و تصمیم‌گیری نهایی، همکاری کامل خواهد داشت. باید توجه داشت که تغییر واحد پول ملی، یک فرایند زمان‌بر و مرحله‌ای است و به هیچ عنوان ناگهانی و بدون آمادگی اجرا نخواهد شد. حتی در دوران انقلاب نیز که تصمیم به تعویض اسکناس‌ها گرفته شد، این کار به تدریج و در چند مرحله انجام شد. در چنین فرایندهایی، معمولاً برای مدتی هر دو واحد پول (قدیم و جدید) به صورت هم‌زمان در گردش خواهند بود تا مردم، کسب‌وکارها، بانک‌ها و همه بخش‌ها بتوانند با این تغییر هماهنگ شوند در نهایت، پس از تصویب نهایی و مشخص شدن زمان اجرا، اطلاع‌رسانی دقیق و مرحله‌ای از طریق رسانه‌ها انجام خواهد شد.

مهاجرانی گفت:این موضوع، تغییر کوچکی نیست و همه، از مغازه‌داران کوچک در محلات گرفته تا شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها، باید آماده‌سازی لازم را داشته باشند. بنابراین، دولت قطعاً در زمان مناسب، توضیحات کامل و لازم را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

مهاجرانی درباره ناترازی انرژی گفت: جنس ناترازی آب و برق با هم متفاوت است؛ وعده رئیس‌جمهور ناظر به ناترازی برق بود. اقتصاد حوزه انرژی دستخوش دستکاری شده و در سیاست‌گذاری‌ها به این موضوع نپرداختیم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید در حوزه تولید انرژی سرمایه‌گذاری کند. این کار انجام نشده چون برای بخش خصوصی جذابیت نداشته است. در حل مشکل ناترازی برق سعی بر این بوده که فشاری بر مردم و صنعت وارد نشود. استفاده از انرژی خورشیدی به سرعت اضافه می‌شود و به روز آوری برخی نیروگاه‌ها در دستور کار است. ناترازی برق را می توانیم با سرمایه گذاری حل کنیم، اما در مورد آب با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، نیاز به کمک مردم داریم تا از این شرایط عبور کنیم. حفر چاه های عمیق و گسترش برخی الگوهای کشت که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است، می تواند شرایط را بهبود ببخشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد ارمنستان، آذربایجان و آمریکا درباره گذرگاه زنگزور، گفت: این ناحیه بخش کوچکی از مرز ماست. موضوع توافق ارمنستان و آذربایجان در فضای مجازی به شکل عجیب و غریبی نشان داده می‌شود گویا که کل مرز شمالی ما از دست رفته است. البته ثبات در منطقه، حفظ تمامیت ارضی کشورها، به هم نخوردن نقشه کلی و حفظ حاکمیت موجود از مطالبات ماست و همواره پیگیر آن بوده‌ایم.

وی یادآور شد: هیچگاه از آمدن نیروهای بیگانه به کشورهای همسایه خوشحال نمی‌شویم و موضوعات را به‌دقت رصد می‌کنیم. مواردی که ایران به دنبال آن بوده از جمله مواردی که اشاره شد در این توافق لحاظ شده و البته که بهتر این است مردم منطقه خودشان آرامش منطقه را ایجاد کنند چون بهتر می‌دانند چگونه با هم تعامل داشته باشند.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره مکانیسم ماشه، گفت: بار روانی مکانیسم ماشه به مراتب از بار اقتصادی آن بیشتر است. دستگاه وزارت خارجه در زمینه مکانیسم ماشه فعال است، رسانه هم باید فعال باشد و تصویر واقعی در این زمینه به مردم ارائه دهد.

