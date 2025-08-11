وی ادامه داد: معادلات بین‌المللی در پشت پرده با پیامدهای پیروزی بر رژیم صهیونیستی تغییر یافت. ملت ما تحت رهبری و با وحدت الهی و اسلامی ویژگی خاصی دارد و خبرنگاران ما در این پیروزی سهم دارند. امسال جهان رسانه‌ای ما از برکت شهادت و خدمات جهاد فی سبیل‌الله برخوردار شده است.

بادامچیان یادآور شد: تکامل حکمرانی اسلامی را در این دوره شاهد هستیم که تحولی عظیم در امتداد انقلاب اسلامی در مقابله با جنایت وحشیانه و خائنانه رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به‌وجود آمده است. جهان در قضایای پیش آمده دستخوش تحولی ویژه و عظیم است و در این زمینه، رسانه‌ها و خبرنگاران نباید خواب بمانند و باید وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند و از ملت عقب نمانند.

وی در ادامه گفت: شاهد هستم که برخی رسانه‌ها روش صحیح را به‌کار نمی‌گیرند و این موضوع می‌تواند به حضور و وحدت عظیم کشور و تحولات آینده آسیب برساند.

بادامچیان حزب مؤتلفه اسلامی را دوست خبرنگاران معرفی کرد و افزود: در دوره جدید، دبیرکل حزب با همراهی همکاران خود، حرکت تازه‌ای را شکل داده است.