پزشکیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد؛
شناسنامهدار کردن کالاها، راه نجات اقتصاد از قاچاق و احتکار
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت شناسنامهدار کردن کالاهای تولیدی و وارداتی، گفت: اجرای این طرح بهصورت الکترونیک میتواند از بروز تخلفاتی همچون قاچاق و احتکار جلوگیری کند و زمینه صرفهجویی گسترده در هزینههای کشور را فراهم آورد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان امروز دوشنبه 20 مرداد، با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزیر و معاونان وی به بررسی مسائل اقتصادی کشور پرداختند.
پزشکیان در این دیدار با تأکید بر ضرورت شناسنامهدار کردن کالاها در کشور، گفت: اگر بتوانیم تمام کالاهایی را که در داخل تولید یا از خارج وارد میشود، به شکل الکترونیک شناسنامهدار کنیم، جلوی بسیاری از تخلفات مانند احتکار و قاچاق کالا گرفته خواهد شد و برای رسیدن به این هدف میتوان از ظرفیت دانشگاهها استفاده کرد. این کار جلوی بسیاری از هزینهها را در کشور میگیرد و تحولی است که مملکت را نجات خواهد داد. این پروژه را میتوان به صورت استانی و آزمایشی آغاز کرد تا قابلیت اجرا پیدا کند. تحولات اینچنینی را در مرحله اول به صورت گسترده و در کل کشور نمیتوان اجرا کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود واگذاری اختیارات به استانداران و مقامات محلی را یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم عنوان کرد و اظهار داشت: شما در این وزارتخانه میتوانید نقش سیاستگذار را اعمال کنید و اختیارات به استانداریها و دستگاههای متناظر استانی واگذار شود. مدیریت محلی، توان و اشراف بالایی در حل برخی مشکلات دارد که ما در مرکز این اشراف را نداریم. مالیاتستانی نیز یکی از اقداماتی است که اگر به صورت محلی و استانی انجام شود، به دلیل آنکه مسائل و مشکلات آن استان را در نظر میگیرد، نارضایتی کمتری در جامعه ایجاد میکند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یک پروژه را باید به انتها برسانیم و بعد به پروژههای بعدی بپردازیم، اظهار داشت: شرایط به گونهای است که گویی صدها چاه 90 متری کندهایم و هیچ کدام به آب نرسیده است، در حالی که باید 100 متر بکنیم و به آب برسیم. باید یک فرآیند را کامل کنیم و بعد سراغ فرآیند بعدی برویم.
پزشکیان در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات یارانهای هدفمند به اقشار آسیبپذیر، گفت: یارانه باید به کسانی تعلق بگیرد که به آن نیاز دارند. پرداخت یارانه به برخی از دهکها از اول هم اشتباه بود و بهتر است به جای آنکه به آنها یارانه بدهیم یارانه افراد نیازمند را تقویت کنیم. از سوی دیگر برخی سازمانها و نهادها هیچ برونداد و خروجی ندارند، پس چرا باید به چنین نهادهایی بودجه بدهیم و برای آنها هزینه کنیم. نهادهای نظارتی باید هزینه و درآمد چنین دستگاههایی را ارزیابی کنند. یا ساعت کاری برخی ادارات را می توان با هدف کاهش مصرف انرژی 4 کاهش داد.
پزشکیان مدیریت دولتی را ناکارآمد خواند و گفت: زمانی که من رئیس بیمارستان بودم، برایم سوال بود که چطور یک بیمارستان خصوصی که همه هزینههایش را خودش تامین میکند، سودآور است، اما بیمارستان دولتی که هزینههایش توسط دولت تأمین میشود، نه تنها سودآور نیست که ضرر هم میدهد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اجازه توسعه در تهران، شهرهای بزرگ و اطراف آنها نباید داده شود، تصریح کرد: ما هماکنون با یک خطر تمدنی مواجه هستیم و در شهر تهران امکان تأمین آب و انرژیهای دیگر وجود ندارد و باید کاری کنیم که توسعه به سمت مناطق جنوبی و حاشیه خلیج فارس سوق پیدا کند. شرایط تهران از نظر آب بحرانی است و اگر همین روند ادامه پیدا کند اوضاع خطرناک میشود، اما نمیدانم چرا کسی این خطر را جدی نگرفته است. تهران هماکنون با فرونشست 30 سانتیمتری زمین مواجه است. پول و امکانات و مشوقها را به گونهای توزیع کنیم که صنایع و کارخانهها به سمت جنوب هدایت شوند.
رئیس جمهور در واکنش به گزارش یکی از معاونان وزیر اقتصاد درباره گمرکهای غیرفعال در کشور، گفت: در گمرک بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و در آن گمرکهایی که بخش خصوصی نتوانست به سودآوری برسد آن گمرکها را تعطیل کنید. ضمن اینکه شما را توجه میدهم به اینکه بازارهای صادراتی آسیای مرکزی و افغانستان را جدی بگیرد و برای آن برنامهریزی کنید.
پزشکیان در ادامه در واکنش به پیشنهادهای اصلاحی وزیر اقتصاد، خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک بودن فصل بودجه این اصلاحات را به گونهای ارائه دهید که به بودجه سال آینده برسد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از انحصار در واردات در برخی کالاهای اساسی در کشور، اظهار داشت: اگر برخی انحصارها برداشته شود، خواهیم دید که با وجود دریافت ارز به قیمت آزاد برخی از این کالاها با قیمت پایینتر به کشور وارد خواهد شد. به دلیل انحصار برخی واردکنندگان اقلام کالاهای اساسی را بالاتر از قیمت واقعی به کشور وارد میکنند.
پزشکیان درباره واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی، گفت: در واگذاریها شاهد آن هستیم که قیمتهای خیلی پایینی برای واحدهای اقتصادی پیشنهاد میشود و در واقع برخی میخواهند این بنگاههای اقتصادی را مفت بخرند، به همین دلیل پیشنهاد من این است که به جای فروش این واحدهای صنعتی، مدیریت آنها واگذار شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که این شرکتها به سودآوری خواهند رسید.
رئیس جمهور یکی از خط قرمزهای دولت را مراقبت از محرومین و کمک به آنها برای حل مشکلاتشان دانست و تصریح کرد: اجرای سیاستهای اقتصادی باید با ظرافت و به گونهای باشد که زندگی مردم دچار مشکل نشود. تأکید دارم از ظرفیت مدیران استانی و محلی استفاده کنیم. میتوان اخذ مالیات را به استانداران واگذار کرد و از آنها خواست که از ظرفیت اساتید دانشگاهها و نخبگان محلی استفاده کنند.
پزشکیان به نیروی مازاد در برخی ادارات اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی کسی استخدام شده است نمیتوان او را کنار گذاشت، اما میتوان وظایف و مأموریتهای جدیدی برای برخی نیروهای مازاد تعریف کرد و در عین حال با کنترل هزینهها و مدیریت نیروی انسانی از هزینهها کاست و همچنین میتوان از درآمدهای حاصل از این فرآیندها به طبقات محروم بیشتر کمک کرد.