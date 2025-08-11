تمدید مهلت ثبت نام آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه
مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه اعلام کرد: به اطلاع می رساند؛ مهلت ثبت نام آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ تمدید گردید.
به گزارش ایلنا، مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، و با توجه به نظر مساعد رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به اطلاع متقاضیان این آزمون میرساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۵/۲۰) برای ثبتنام اقدام ننمودهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز سهشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و برای ثبتنام اقدام نمایند.
ضمناً آندسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام نمودهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
این آزمون برای جذب متقاضیان سه رشته مشاوره خانواده، مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی روز جمعه ۱۸ مهرماه سال جاری برگزار میشود.