خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیت‌الله جنتی:

اشغال کامل غزه و خلع سلاح حزب‌الله خیالی خام است

اشغال کامل غزه و خلع سلاح حزب‌الله خیالی خام است
کد خبر : 1672559
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای نگهبان گفت:این روزها هم که برخی سخن از اشغال کامل غزه و خلع سلاح حزب‌الله می‌زنند بدانند که این حرف‌ها خیالی خام است.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله احمد جنتی در ابتدای جلسه امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴) این شورا با بیان اینکه پنجشنبه سالروز اربعین شهادت حضرت سیدالشهد و روز بسیار مهمی در تاریخ تقابل حق و باطل است، گفت: حماسه‌ اربعین که از لحظه شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) آغاز شد و با عمل مومنانه کاروان اسرای کربلا به تکلیف جهاد تبیین تا لحظه زیارت قبور شهدا ادامه یافت، الگویی کامل برای کسانی است که زنده و پرفروغ نگه داشتن حقیقت را تکلیف خود می‌دانند.

وی افزود: اربعین، روز تبیین مفهوم متعالی «زیارت امام حق» به عنوان یک عبادت اجتماعی است.

آیت‌الله جنتی تاکید کرد: امسال نیز همچون سالیان گذشته اجتماع عظیم شیفتگان سیدالشهدا(ع) در قالب پیاده‌روی اربعین شکل گرفت تا زمینه‌ساز تقرب بیشتر عاشقان اباعبدالله به خداوند متعال شود و همچنین بر عزت، انسجام و اقتدار امت اسلام بیفزاید.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه همه آنها که خالصانه برای شکل‌گیری این اجتماع مومنانه تلاش کردند در بارگاه الهی ماجورند، مهمان‌نوازی کریمانه و مومنانه مردم و دولت عراق را شایسته تقدیر دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شکست رژیم نامشروع اسراییل در جنگ ۳۳ روزه با حزب الله لبنان که به روز مقاومت اسلامی نامگذاری شده، اشاره و خاطرنشان کرد: پیروزی حزب‌الله سرافراز در آن نبرد نابرابر و ناکامی رژیم کودک‌کش اسراییل، نشان داد حرکت حق‌طلبانه جبهه جهانی مقاومت که با تکیه بر آموزه‌های عزت‌آفرین اسلام عزیز و با الگوگیری از انقلاب اسلامی آغاز شده است در نهایت به پیروزی ختم خواهد شد و وعده‌های تخلف ناپذیر الهی را محقق خواهد کرد.

آیت‌الله جنتی همچنین تاکید کرد: این روزها هم که برخی سخن از اشغال کامل غزه و خلع سلاح حزب‌الله می‌زنند بدانند که این حرف‌ها خیالی خام است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور