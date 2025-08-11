به گزارش ایلنا،‌ حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به پزشکیان نوشت:‌

دست از خوشمزگی و بدیهه سرایی بردارید.

پراکنده گویی نکنید.

حداقل پراکنده‌گویی را منتشر نکنید.

رئیس‌جمهور شخصیت رسمی دوم کشور است و باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود.

به رهبری نگاه کنید هیچ‌گاه بدون یادداشت سخن نمی‌گوید؛ حال آن که اول خطیب کشور است.

