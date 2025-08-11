آشنا خطاب به پزشکیان:
پراکندهگویی نکنید
رییسپیشین مرکز بررسیهای استراتژیک ریات جمهوری نوشت: پراکنده گویی نکنید. رئیسجمهور شخصیت رسمی دوم کشور است و باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود.
به گزارش ایلنا، حسامالدین آشنا مشاور رییسجمهور در دولت یازدهم و دوازدهم در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به پزشکیان نوشت:
دست از خوشمزگی و بدیهه سرایی بردارید.
پراکنده گویی نکنید.
حداقل پراکندهگویی را منتشر نکنید.
رئیسجمهور شخصیت رسمی دوم کشور است و باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود.
به رهبری نگاه کنید هیچگاه بدون یادداشت سخن نمیگوید؛ حال آن که اول خطیب کشور است.