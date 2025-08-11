عارف هجدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت:
حضور موثر و فعال در فضای فناوریهای نوین و دیجیتال یک الزام است
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای بالای کشور در زمینه شرکتهای دانشبنیان و جوانان نخبه و تحصیلکرده تاکید کرد: بخش فناوری کشور به ویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نباید درگیر نظام بروکراتیک و روندهای آییننامه نویسی شود چرا که با توجه به شرایط کشور حضور موثر و فعال در فضای فناوریهای نوین و دیجیتال یک الزام است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در هجدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت که روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سخنگوی دولت، دبیر هیات دولت، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری و مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند، تصریح کرد: صرفاً به دنبال برنامهریزی و سیاستگذاری بخشی در حوزه علم و فناوری نیستیم بلکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و با همکاری دستگاههای مختلف سیاستگذاری کلان برای کل کشور و متناسب با ظرفیت بخشهای مختلف تدوین کند و باید با یک حرکت جهشی، عقب افتادگی سالهای اخیر در حوزه فناوری نسبت به سایر کشورهای دنیا و همچنین هدفگذاریهای فناورانه سند چشمانداز بیست ساله را جبران کنیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر ضرورت بازنویسی قوانین و مقررات فضای دیجیتال، فناوری و مجازی و دوری از برخوردها و رویکردهای سنتی و کلاسیک با فعالانه این حوزه تاکید کرد.
در ادامه این جلسه گزارش بسته اجرایی «تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانشبنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا» موضوع جزء ۶ ماده ۱۱۹ و «برنامه جامع رسوخ فناوریهای چهارگانه اطلاعات و ارتباطات، زیستفناوری، ریزفناوری و انرژیهای نوع تجدیدپذیر» موضوع جزء ۱۹ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری ارائه، بررسی و تصمیمگیری شد.