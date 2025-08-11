به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در هجدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت که روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری،‌ سخنگوی دولت،‌ دبیر هیات دولت، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، تصریح کرد: صرفاً‌ به دنبال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بخشی در حوزه علم و فناوری نیستیم بلکه معاونت علمی، ‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با همکاری دستگاه‌های مختلف سیاستگذاری کلان برای کل کشور و متناسب با ظرفیت بخش‌های مختلف تدوین کند و باید با یک حرکت جهشی، عقب افتادگی سال‌های اخیر در حوزه فناوری نسبت به سایر کشورهای دنیا و همچنین هدف‌گذاری‌های فناورانه سند چشم‌انداز بیست ساله را جبران کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بازنویسی قوانین و مقررات فضای دیجیتال، فناوری و مجازی و دوری از برخوردها و رویکردهای سنتی و کلاسیک با فعالانه این حوزه تاکید کرد.

در ادامه این جلسه گزارش بسته اجرایی «تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا» موضوع جزء ۶ ماده ۱۱۹ و «‌برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه اطلاعات و ارتباطات، زیست‌فناوری، ریزفناوری و انرژی‌های نوع تجدیدپذیر» موضوع جزء‌ ۱۹ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط معاونت علمی،‌ فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ارائه،‌ بررسی و تصمیم‌گیری شد.

