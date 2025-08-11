به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام سعید نصیرالاسلامی، رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در محفل انس با قرآن کریم که به منظور گرامیداشت شهدای اقتدار در منطقه دوم دریایی ولایت جاسک برگزار شد، با اشاره به فضیلت‌های ایام اربعین اظهار کرد: ایام اربعین یادآور رشادت‌ها و از خودگذشتگی اصحاب سیدالشهدا(ع) است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از حماسه عاشورا و اربعین حسینی و عشقی مثال زدنی به میهن اسلامی، در برابر تهاجم رژیم صهیونسیتی در یک نبرد ۱۲ روزه ایستادگی کردند.

او درباره نقش نیروی دریایی ارتش در مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی نیز بیان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم مانند سایر نیروهای مسلح ۴ شهید را در این راه، تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی کرد.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نداجا گفت: حمایت و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی در کنار جانفشانی نیروهای مسلح، مثال برگ زرینی در تاریخ این کشور حماسه آفرین، خواهد درخشید.

حجت الاسلام نصیر الاسلامی در خاتمه، نقش ایران در منطقه و جهان را تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در منطقه به عنوان ستون استوار مقاومت عمل کرده است به همین دلیل هم دشمنان و قدرت‌های استعماری، برای حفظ قدرت و منافع خود، به دنبال تضعیف نقش ایران در نظم نوین جهانی هستند. در جنگ ۱۲ روزه، واقعیت رخ داده در میدان، حاکی از پیروزی ایران اسلامی بود اما دشمن به دنبال تحریف این واقعیت است بنابراین روشنگری در این زمینه و ایستادگی در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن، وظیفه همه ماست

انتهای پیام/