محکومیت شدید کشتار خبرنگاران شبکه الجزیره در شهر غزه
سخنگوی وزارت امور خارجه بمباران چادر تیم رسانهای شبکه الجزیره در شهر غزه که منجر به شهادت همه خبرنگاران و تیم رسانهای شد را محکوم کرد و خواستار پایان یافتن بیعملی جهانی در برابر نسلکشی و جنایات شنیع در غزه شد
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
کارت و نشان خبرنگاری مانعی در برابر جنایتکاران جنگی و نسلکش که نمیخواهند جهان از جنایات شنیع آنها مطلع شوند نیست.
پنج خبرنگار دیگر، در واقع کل کارکنان شبکه الجزیره، در بمباران عمدی چادر آنها در شهر غزه ترور شدند، همزمان که مردم غزه بهصورت دستهجمعی به قتل میرسند، بر اثر گرسنگی تحمیلی جان میدهند و در "تلههای غذایی" اسرائیلی-آمریکایی شکار میشوند.
محکومیت شدید این جنایت حداقل کاری است که هر انسان باوجدانی باید انجام دهد اما جهان باید برای توقف فوری این نسلکشی سبعانه و محاکمه و مجازات جنایتکاران اقدام کند.
بیتفاوتی و بیعملی، شراکت در جنایت وحشیانه اسرائیل است.