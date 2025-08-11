خبرگزاری کار ایران
تفاهمنامه مرکز وکلای قوه قضاییه با «مرکز تجارت ایران» در سلیمانیه

تفاهمنامه مرکز وکلای قوه قضاییه با «مرکز تجارت ایران» در سلیمانیه
کد خبر : 1672434
حسن عبدلیان پور انعقاد تفاهمنامه همکاری با مرکز تجارت ایران در سلیمانیه عراق را گامی موثر در راستای تسهیل اقدامات تجاری میان طرفین دانست.

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با قدردانی از زحمات صورت گرفته جهت انعقاد این تفاهمنامه از سوی معاونت حقوق بین الملل مرکز و مرکز تجارت ایران گفت: باتوجه به حجم بالای مبادلات اقتصادی میان ایران و اقلیم کردستان عراق لازم بود تا یک ستاد هماهنگی جهت رسیدگی به مشکلات حقوقی تجار ایرانی و طرف مقابل ایجاد شود.

وی افزود: این حجم از تجارت می‌طلبید تا مجموعه مرکز وکلا به عنوان یک مجموعه تخصصی درحوزه کارشناسی و حقوقی کمک حال و خدمت رسان به هموطنان در عرصه تجارت و بازرگانی باشد.

وی گفت:این کار مشترک و مفید درحالی شکل می‌گیرد که امیدواریم بتوانیم گام‌های موثر و بهتری در حوزه‌های کارشناسی، داوری، ارزیابی، اعتبارسنجی شرکت‌ها، کلیه خدمات حقوقی، قوانین مرتبط با امور مالیاتی، قوانین مربوط به واردات و صادرات، بازگشت ارز صادراتی و دیگر مسائل مرتبط با تجارت انجام شود و گامی درجهت تسهیل اموراقتصادی کشور باشد.

رئیس مرکزوکلا افزود: بحث وکالت تخصصی یکی از نقاط قوت مجموعه مرکز است و ما در این زمینه درصدد برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی برای تجار هستیم که در این تفاهمنامه به آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: مجموعه مرکز با در اختیار داشتن وکلا و کارشناسان زبده و آموزش‌های به روز در حوزه تجاری و تجارت در بستر بین الملل قادر است همراه و یاری دهنده بخش اقتصادی کشور باشد و به عنوان یک مجموعه ملی در سطح بین المللی مثمرثمر عمل کند.

در ادامه فرشاد جعفرزاده رئیس مرکز تجارت ایران در سلیمانیه عراق با اشاره حجم ۴ میلیارد دلاری مبادلات ایران و کردستان عراق گفت: این حجم از مبادلات مشکلات و اختلافات حقوقی بسیاری باخود همراه خواهد داشت که نیاز به رسیدگی دارد و با توجه به درایتی که مجموعه مرکزوکلا و عبدلیان پور به خرج دادند ما به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم یک مرکز داوری و رسیدگی به اختلافات ایجاد کنیم که بتواند روند تجارت را تسهیل و مشکلاتی که بعضاً سالهاست لاینحل مانده تعیین تکلیف شود.

