تفاهمنامه مرکز وکلای قوه قضاییه با «مرکز تجارت ایران» در سلیمانیه

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با قدردانی از زحمات صورت گرفته جهت انعقاد این تفاهمنامه از سوی معاونت حقوق بین الملل مرکز و مرکز تجارت ایران گفت: باتوجه به حجم بالای مبادلات اقتصادی میان ایران و اقلیم کردستان عراق لازم بود تا یک ستاد هماهنگی جهت رسیدگی به مشکلات حقوقی تجار ایرانی و طرف مقابل ایجاد شود.

وی افزود: این حجم از تجارت می‌طلبید تا مجموعه مرکز وکلا به عنوان یک مجموعه تخصصی درحوزه کارشناسی و حقوقی کمک حال و خدمت رسان به هموطنان در عرصه تجارت و بازرگانی باشد.

وی گفت:این کار مشترک و مفید درحالی شکل می‌گیرد که امیدواریم بتوانیم گام‌های موثر و بهتری در حوزه‌های کارشناسی، داوری، ارزیابی، اعتبارسنجی شرکت‌ها، کلیه خدمات حقوقی، قوانین مرتبط با امور مالیاتی، قوانین مربوط به واردات و صادرات، بازگشت ارز صادراتی و دیگر مسائل مرتبط با تجارت انجام شود و گامی درجهت تسهیل اموراقتصادی کشور باشد.

رئیس مرکزوکلا افزود: بحث وکالت تخصصی یکی از نقاط قوت مجموعه مرکز است و ما در این زمینه درصدد برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی برای تجار هستیم که در این تفاهمنامه به آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: مجموعه مرکز با در اختیار داشتن وکلا و کارشناسان زبده و آموزش‌های به روز در حوزه تجاری و تجارت در بستر بین الملل قادر است همراه و یاری دهنده بخش اقتصادی کشور باشد و به عنوان یک مجموعه ملی در سطح بین المللی مثمرثمر عمل کند.

در ادامه فرشاد جعفرزاده رئیس مرکز تجارت ایران در سلیمانیه عراق با اشاره حجم ۴ میلیارد دلاری مبادلات ایران و کردستان عراق گفت: این حجم از مبادلات مشکلات و اختلافات حقوقی بسیاری باخود همراه خواهد داشت که نیاز به رسیدگی دارد و با توجه به درایتی که مجموعه مرکزوکلا و عبدلیان پور به خرج دادند ما به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم یک مرکز داوری و رسیدگی به اختلافات ایجاد کنیم که بتواند روند تجارت را تسهیل و مشکلاتی که بعضاً سالهاست لاینحل مانده تعیین تکلیف شود.

