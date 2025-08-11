دیدار رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با خانواده سرباز شهید عبداللهزاده
دیدار رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با خانواده سرباز شهید احمد عبداللهزاده در شهر نخل تقی عسلویه دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه سفر رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان به استان بوشهر و در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا، حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد با حضور در منزل سرباز شهید احمد عبداللهزاده در شهر نخل تقی عسلویه با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان سیستان و بلوچستان و همچنین دادستان شهرستان عسلویه نیز حضور داشتند، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ضمن عرض تسلیت و تبریک به خانواده داغدار، گفت:سربازان شهید، نماد ایثار و فداکاری در مسیر حفظ امنیت کشور هستند و حضور در کنار خانوادههای آنان، ادای دین به خون پاکشان و تجدید عهد با آرمانهای بلندشان است.
این دیدار در فضایی آکنده از معنویت، همدلی و احترام به مقام شهید برگزار شد و خانواده شهید عبداللهزاده با صبر و ایمان مثالزدنی، از خاطرات فرزند رشید خود سخن گفتند.
در پایان، هیئت قضایی با حضور در گلزار شهدای شهر نخل تقی، با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و خاطره این شهید عزیز را گرامی داشتند.