رئیس کمیسیون اصل نود در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار شد؛

تسریع در تبدیل وضعیت استخدامی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف

رئیس کمیسیون اصل نود در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار تسریع در تبدیل وضعیت استخدامی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف شد.

به گزارش  ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، بر تسریع در تبدیل وضعیت استخدامی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان خدوم شوراهای حل اختلاف تاکید کرد.

گفتنی است؛ در گذشته نیز با پیگیری رئیس کمیسیون اصل نود در زمان ریاست آقایان آیت‌الله آملی لاریجانی و شهید رئیسی، شاهد بهبود نسبی در حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف بودیم و تا حل کامل این موضوع پیگیری خواهد شد.

 

