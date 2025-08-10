به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در پایان جلسه امروز هیات دولت گفت: طبق قانون بودجه و پیگیری مشترک دولت و مجلس، حذف یارانه این سه دهک بالا در دستور کار قرار دارد و اطلاعات مشمولان نیز به‌روز شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: پیش از قطع یارانه، هر فرد مشمول با اعلام رسمی از دلایل این تصمیم مطلع می‌شود و در صورت اعتراض، شکایت آن‌ها بررسی خواهد شد.

وی درخصوص اصلاح پرداخت‌ یارانه‌ها تاکید کرد: اجرای این تصمیم نیازمند موافقت نهایی دولت است و فرآیند رسیدگی و تصمیم‌گیری کمی پیچیده خواهد بود. تا هفته آینده نظر مثبت دولت جلب شود تا امکان آغاز اجرای طرح حذف سه دهک بالا از لیست یارانه بگیران، در شهریور فراهم شود.

انتهای پیام/