یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی حذف می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نهایی شدن طرح حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (۸ ، ۹ و ۱۰) تا پایان شهریور خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب تأمین منابع برای کالابرگ الکترونیک انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در پایان جلسه امروز هیات دولت گفت: طبق قانون بودجه و پیگیری مشترک دولت و مجلس، حذف یارانه این سه دهک بالا در دستور کار قرار دارد و اطلاعات مشمولان نیز به‌روز شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: پیش از قطع یارانه، هر فرد مشمول با اعلام رسمی از دلایل این تصمیم مطلع می‌شود و در صورت اعتراض، شکایت آن‌ها بررسی خواهد شد.

وی درخصوص  اصلاح پرداخت‌ یارانه‌ها تاکید کرد: اجرای این تصمیم نیازمند موافقت نهایی دولت است و فرآیند رسیدگی و تصمیم‌گیری کمی پیچیده خواهد بود. تا هفته آینده نظر مثبت دولت جلب شود تا امکان آغاز اجرای طرح حذف سه دهک بالا از لیست یارانه بگیران، در شهریور فراهم شود.

 

