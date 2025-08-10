به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در مراسم تجلیل از خبرنگاران که ازسوی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و با حضور وزیر رفاه و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزارشد، با اشاره به «دفاع جانانه در جنگ ۱۲ روزه» و با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از اصحاب رسانه افزود: از وزارت کار با که تدبیر دکتر میدری و هلدینگ شستا با مدیریت آقای سعیدی بابت اقدامات با ارزشی که در ایام جنگ نابرابر ۱۲ روزه انجام دادند تشکر کنم. ما در رصدها و بررسی‌های دولت متوجه شدیم که هلدینگ شستا یکی از بهترین شرکت‌هایی بود که درطول جنگ خدمات رسانی و کار خود را متوقف نکرد. به یاد دارم در همان زمان ابتدایی‌ترین دستوری که شکل گرفت تامین بیش از ۸۳ قلم دارو بود که ممکن بود در میانه جنگ برای مردم نیاز جدی بشود که این اقدام جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به بحث سواد رسانه‌ای مدیران اظهار کرد: پیش‌تر هم اعلام کردم که شورای اطلاع‌رسانی دولت معتقد است که مدیران باید سواد رسانه‌ای داشته باشند. اگر مدیر روابط عمومی منصوب بشود که به دلیل نداشتن سواد رسانه‌ای نتواند اقدامات مجموعه خود را به گوش مردم برساند ابتدا در حق خودش و سپس در حق زحمات نیروهای خودش و در سطح بالاتر به مجموعه خود ظلم می‌کند؛ به همین خاطر می‌خواهیم که در حوزه رسانه به صورت جدی و عملی اقدام بشود و صرفا با نمایش اقدامات سطحی از این مسئله عبور نکنند.

اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با خبرسازی دولت را از مسیر توسعه دور کنند

وی همچنین با اشاره به «فیک نیوز»‌ها گفت: در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که هرکس با در دست داشتن یک کانال سعی می‌کند با آبرو و اعتبار افرادی که در میانه جنگ ارزش آفرینی کردند بازی کنند؛ این افراد با اخبار جعلی در میانه جنگ سعی دارند با اعتبار مدیرانی که جانانه پای وطن ایستادند بازی کنند. دولت این اقدامات را رصد و احصا می‌کند و به سهم خود اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با چند خبرسازی سطحی بتوانند دولت را از مسیر توسعه دور کنند.

احمدنیا در پایان با اشاره به اینکه در گذشته دولت‌ها سعی می‌کردند در میان رسانه‌ها بحث خودی و ناخودی رسانه‌ها را تشکیل بدهند، تصریح کرد: نگاه دولت چهاردهم توسعه‌ای است؛ هرکس در میانه جنگ با هر نوع نگاه سیاسی کنار ایران ایستاد ارزش خاصی دارد. این موضوع را در سیاست رسانه‌ای شستا می‌بینیم. همینطور انتظاری که از مجموعه‌ها داریم این است که نگاهشان برای حمایت از خبرنگاران صرفا برای روز خبرنگار نباشد؛ اگر می‌بینند خبرنگاری هوشمندانه در حال قلم زدن است از او حمایت کنند. این حمایت نباید حتما به صورت مادی باشد. این مجموعه‌ها سعی کنند با حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران مرجعیت خبر را به داخل کشور برگردانند. بخشی از این مرجعیت با حمایت از رسانه‌های ارزشمندی است که سعی می‌کنند دور از سو گیری فقط برای وطن عزیزمان رقم بزنند.

با همکاری اهالی رسانه می‌شود مشکلات را حل کرد

هم‌چنین الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در این مراسم با تبریک روزخبرنگار به تمامی اصحاب رسانه گفت: امیدوارم روزی برسد که شرط گزینش و انتخاب همه مدیران ما آشنایی با الفبای رسانه باشد و فهم درستی از اهمیت، ابعاد و پیچیدگی رسانه داشته باشند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که اهالی رسانه امروز در میدان نبرد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی همچنان در حال جنگ و دفاع از ایران بزرگ هستند؛ آن کسانی هم که می‌تواند جنگ را به پایان برساند بازهم اهالی رسانه هستند. میدان آنچه که رسانه می‌تواند انجام دهد فوق‌العاده وسیع و تاثیرگذار است البته به شرط اینکه ما هم بتوانیم میدانی برای آن قائل بشویم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خطاب به مدیران شستا اظهار کرد: در این مجموعه سنگین حتما به یاری اهالی رسانه، آنان که فداکارند، خوب فکر می‌کنند، افق بلند را می‌بینند، مسائل پیچیده را می‌بینند و ذینفعان را تشخصی می‌دهند و می‌توانند با کمک شما برای مجموعه ذینفعان شما یک فهم مشترک ایجاد کنند نیاز دارید. باید همه ذینفعان با هم گفت‌وگو کنند و همه باهم مشارکت کنند.

وی گفت: آقای میدری و عزیزانی که صاحب مسئولیت سنگین هستند می‌دانند که با همکاری اهالی رسانه می‌شود مشکل را حل کرد. با فاصله گرفتن از اهالی رسانه شما در گرداب کسانی قرار می‌گیرید که شروع به باج گرفتن می‌کنند و دنبال تخریب هستند.خوشبختانه دکتر میدری که صاحب نظر و کتاب هستند جزو کسانی هستند که نیبت به رسانه یک دید واقعی دارند.

وی تصریح کرد: حتما طرف مشورت خود را از اهالی رسانه با تجربه که شکر خدا تعدادشان زیاد است انتخاب کنید. امیدواریم با کمک با شما بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم، همانطور که در جنگ ۱۲ روزه تمامی برادران و خواهران ما کمک کردند و همه با هم متحد و متفق در جهت ایجاد همبستگی که اکسیر حیات، نجات و پیروزی ایران شد در کنار هم قرار گرفتند و از ایران همبسته دفاع کردند. مردم در ابن ایام با ایجاد صف طولانی توانستند دشمن را ناکام بگذارند و او را مجبور کنند تا عاجزانه درخواست آتش بس کند.

حضرتی در پایان گفت: وظیفه خود می‌دانم علاوه بر تبریک روز خبرنگار، از اقدامات اهالی رسانه به خصوص در جنگ ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کنم.

انتهای پیام/