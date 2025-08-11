آذری در گفتوگو با ایلنا:
برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی اسرائیل کارگروهی متشکل از سه قوه تشکیل شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ایران میتواند با ثبت شکایت در دادگاههای بینالمللی جنایات جنگی و اقدام علیه حقوق بشر توسط اسرائیل را پیگیری کند، گفت: پیشنهاد میکنم که کارگروهی متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل شود تا با ادبیات مشترک، این مسائل را پیگیری کنند.
علی آذری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیریهای حقوقی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: در جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی بهطور مستقیم به ما حمله کرد. البته در جریان جنگ حمایتهایی از سوی آمریکا هم صورت گرفت و در نهایت ایالات متحده خودش هم وارد حمله به کشور ما شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین دلیلی که اسرائیل برای حمله به کشورمان عنوان کرد این بود که گفت حمله ما به ایران یک اقدام پیشدستانه است؛ آنها ادعا کردند و گفتند ایران میخواهد به ما حمله کرده و ما را نابود کند، بنابراین ما حمله پیشدستانه انجام دادیم.
وی خاطرنشان کرد: در قواعد بینالملل، دفاع پیشدستانه شرایط خاصی دارد؛ مثلاً باید حمله کشور متخاصم فوری و قریبالوقوع باشد. یک دلیل دیگری که آنها نمیتوانند بهانه بیاورند که دفاع پیشدستانه کردند این است که ما سر میز مذاکره بودیم و در حال مذاکره بودیم و آنها نمیتوانند چنین بهانهای بیاورند.
آذری بیان کرد: موارد نقض بسیاری در این جنگ دوازده روزه اتفاق افتاد که یکی از آنها نقض قواعد و حقوق بشردوستانه است؛ مانند حمله به زندانها و تأسیسات صلحآمیز و بیمارستانهای ما، هیچ طرفی نمیتواند به نام قدرتنمایی و زورگویی که خود نیز به بسیاری از تعهدات بینالمللی پایبند نیست، وارد این مباحث شود.
وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین گفت: ظاهرا حمله به زندان اوین از سوی رژیم صهیونیستی که مجامع بینالمللی آن را جنایت جنگی نامیدند در حال پیگیری است و البته این را ذکر کنم که پیوست این پیگیری سایر نقض قواعد بینالمللی دیگر مانند حمله به بیمارستانها و دیگر اماکن ما است، پیشنهاد میکنم که کارگروهی متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل شود تا با ادبیات مشترک، این مسائل را پیگیری کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کشور ما به صورت سه قوهای اداره میشود و یکی از مشکلات ما این است که گاهی سه قوه در حوزه بینالملل بهطور هماهنگ عمل نمیکنند که این موضوع در برخی موارد در مدیریت داخلی هم ما را دچار مشکلاتی کرده است.
وی تاکید کرد: نقض قوانین حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی باید هم در محاکم داخلی و هم در مجامع بینالمللی پیگیری شود. در محاکم داخلی، لازم است تکتک کسانی که بزه دیده و قربانی این جنگ شدهاند، شکایت خودشان را ثبت کنند و ما هم آمار دقیق بدهیم که چند هزار شکایت داریم و آن را در محاکم بینالمللی ارائه دهیم، چراکه قواعد بینالملل این پذیرفته است که در چنین مواردی شکایت به آنها ارسال و پیگیری شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه یکسری پیگیریهای حین و بعد از جنگ باید انجام شود، گفت: جنگ علیه ایران، در واقع جنگی علیه قواعد بینالمللی و میز مذاکره بود. پیمانهای چهارگانه ژنو میگوید، هیچ کشوری حق حمله به کشور دیگری را ندارد و این حمله نقض حقوق بینالملل است.
وی تاکید کرد: نص صریح منشور ملل متحد و قواعد عامره میگوید هر گونه تهدید و استفاده از زور در روابط بین کشورها ممنوع است. از این قواعد قبل از جنگ بسیار است. اما قواعد حین جنگ؛ شامل تمام قانونشکنیهای حوزه بشردوستانه میشود که به طور مثال حمله به بیمارستانها، تاسیسات هستهای و زندان شاملاش میشود که ما باید پیگیری کنیم.
آذری با اشاره به نقش دیوان بینالمللی در پیگیری شکایات بیان کرد: دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه است و من ندیدم زیاد از آن نتیجه بگیریم، این دیوان معمولاً نظریات مشورتی میدهد و نتایج ملموسی از آن نمیگیریم. اما دیوان کیفری بینالملل (آیسیسی) میتواند به جرایمی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت و موارد دیگری از جمله حملات به زندانها، رسیدگی کند. این دیوان همان دیوانی است که در گذشته هم نتانیاهو را محکوم کرده و به نظر میرسد که جایگاه آن قویتر است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: همچنین باید از محاکم داخلی و دادگاههای منطقهای در اتحادیه اروپا استفاده کنیم، درست است که این دادگاهها به اختلافات داخلی رسیدگی میکنند، اما پیگیری از طریق آنها هم ارزشمند است. ما باید ثابت کنیم در تمام این اتفاقات اجرای عدالت و رعایت حقوق بشر که دستور تمامی قوانین بینالملل برای نوع بشر در جهان است، توسط رژیم صهیونیستی زیر پا گذاشته شده است.