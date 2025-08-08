رئیس کمیسیون شوراها:
حمایت از امنیت شغلی اصحاب رسانه، نه یک لطف بلکه وظیفه راهبردی است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به سنگربانان حقیقت در خط مقدم جهاد تبیین تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، پیام تبریک محمدصالح جوکار به مناسبت روز خبرنگار به این شرح است:
به نام آنکه به قلم و آنچه مینویسد سوگند یاد کرد.
هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار متعهد، شهید محمود صارمی، تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه نماد رسالتی بزرگ و یادآور جایگاه خطیر «حقیقتگویی» در بزنگاههای سرنوشتساز تاریخ است.
امروز، در میانه نبردی تمامعیار و شناختی، که دشمن با امپراتوری دروغ و تحریف، باورها و امنیت روانی جامعه را هدف گرفته است، شما خبرنگاران، افسران و سنگربانان خط مقدم «جهاد تبیین» هستید.
قلم، دوربین و تحلیل شما، سلاحی است که در برابر سیلاب شایعات و روایتهای مسموم، سدی محکم میسازد و پرچم آگاهی را برافراشته نگاه میدارد.
ما به خوبی میدانیم که ایستادن در این سنگر، شجاعت، تعهد و عشقی بیبدیل میطلبد. خبرنگاری که برای انعکاس یک واقعیت، سختیها را به جان میخرد، مطالبهگری را وظیفه خود میداند و صدای بیصدایان میشود، شایسته والاترین تکریمهاست.
تأکید ما همواره بر این بوده و هست که یک رسانه پویا، منتقد و مستقل، لازمه یک نظام مردمسالار و ضامن شفافیت است. حمایت از امنیت شغلی و کرامت حرفهای اصحاب رسانه، نه یک لطف، که یک وظیفه راهبردی برای تقویت اعتماد عمومی و تضمین پیشرفت کشور است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای گرانقدر این عرصه، روز خبرنگار را به تمامی دیدهبانان صادق حقیقت در سراسر ایران اسلامی، به ویژه اصحاب پرتلاش و متعهد رسانه در دارالعباده یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن صمیمانه تبریک عرض نموده و برایتان توفیق روزافزون در این مسیر مقدس و پرافتخار آرزومندم.
محمد صالح جوکار
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی