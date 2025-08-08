حمایت از امنیت شغلی اصحاب رسانه، نه یک لطف بلکه وظیفه راهبردی است

به گزارش ایلنا، پیام تبریک محمدصالح جوکار به مناسبت روز خبرنگار به این شرح است:

به نام آنکه به قلم و آنچه می‌نویسد سوگند یاد کرد.

هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار متعهد، شهید محمود صارمی، تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه نماد رسالتی بزرگ و یادآور جایگاه خطیر «حقیقت‌گویی» در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ است.

امروز، در میانه نبردی تمام‌عیار و شناختی، که دشمن با امپراتوری دروغ و تحریف، باور‌ها و امنیت روانی جامعه را هدف گرفته است، شما خبرنگاران، افسران و سنگربانان خط مقدم «جهاد تبیین» هستید.

قلم، دوربین و تحلیل شما، سلاحی است که در برابر سیلاب شایعات و روایت‌های مسموم، سدی محکم می‌سازد و پرچم آگاهی را برافراشته نگاه می‌دارد.

ما به خوبی می‌دانیم که ایستادن در این سنگر، شجاعت، تعهد و عشقی بی‌بدیل می‌طلبد. خبرنگاری که برای انعکاس یک واقعیت، سختی‌ها را به جان می‌خرد، مطالبه‌گری را وظیفه خود می‌داند و صدای بی‌صدایان می‌شود، شایسته والاترین تکریم‌هاست.

تأکید ما همواره بر این بوده و هست که یک رسانه پویا، منتقد و مستقل، لازمه یک نظام مردم‌سالار و ضامن شفافیت است. حمایت از امنیت شغلی و کرامت حرفه‌ای اصحاب رسانه، نه یک لطف، که یک وظیفه راهبردی برای تقویت اعتماد عمومی و تضمین پیشرفت کشور است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای گرانقدر این عرصه، روز خبرنگار را به تمامی دیده‌بانان صادق حقیقت در سراسر ایران اسلامی، به ویژه اصحاب پرتلاش و متعهد رسانه در دارالعباده یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن صمیمانه تبریک عرض نموده و برایتان توفیق روزافزون در این مسیر مقدس و پرافتخار آرزومندم.

محمد صالح جوکار

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی