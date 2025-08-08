به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی در کانال تلگرامی خود باانتشار تصویری از بیلبوردهای شهر تهران نوشت: صهیونیسم به عنوان فرقه ای انحرافی و زاییده شده از دل یهود، امروز جنایاتی در دنیا انجام میدهد که روی تمام جنایتکاران تاریخ از مغول تا هیتلر را سفید کرده اما در عین حال نباید از این مساله بنیادین غافل شد که ۱۴۰۰ سال قبل و در واقع قرن ها پیش از آنکه صهیونیسم پدیدار شود، خدا در قرآن به مسلمانان انذار داد که هیچ وقت یهودیان و مسیحیان از مسلمانان راضی نخواهند شد مگر آنکه از دین و آیین آنان تبعیت شود.

وی افزود: این نه فقط یک آیه قرآن، بلکه یک پیش بینی ابدی برای همیشه تاریخ است. یک انذار تاریخی برای همه کسانی است که از این نزاع تمدنی و چند هزارساله فهم درستی دارند و به همین خاطر هیچوقت فریب حرفهای ساده انگارانه مثل "تنش زدایی" و "اعتمادسازی" و... را نمیخورند.

نماینده تهران تاکید کرد: غرض آنکه پیش بینی آینده دشوار نیست، ایمان ما به بدیهیاتی که در قرآن ذکر شده ضعیف است. از این جهت جسارت این بیلبورد تبلیغاتی در خیابانهای تهران را دوست داشتم که بدون هیچ تعارف و محافظه کاری، کلام خدا در قرآن و آینده حتمی پیش رو را به نمایش گذاشت. مدتهاست به خاطر سانسور قرآن و انکار واقعیت ها و رویکردهای محافظه کارانه در بیان حقیقت، دچار سردرگمی شده ایم و راه غلبه بر این معضل، شجاعت برای بیان کلام خداست.

