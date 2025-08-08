پیام معاون اول قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار
معاون اول قوه قضاییه با صدور پیامی فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به فعالان عرصه خبر و رسانه تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.
متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
"ن و القلم و ما یسطرون"
هفدهم مردادماه بعنوان «روز خبرنگار»، گواهی واثق؛ بر منزلت والای حوزه اطلاع رسانی، خبر و رسانه است. روزی که مبیّن مجاهدتهای دلسوزانه اصحاب رسانه و جامعه خبری بر پهنه افکار عمومی و تنویر اذهان همگانی در مسیر همگرایی، امید آفرینی و جهاد تبیین است.
روز خبرنگار، یادآور زحمات و تلاشهای مجدانه مردمانی سخت کوش، خستگی ناپذیر و جسور است که در کسوت خبرنگاری، رسالت خطیر آگاهی بخشی را پذیرا شده و به مدد دانش، خبرگی و فراست، جامعه را در مسیر پویایی، پیشرفت و آبادانی رهنمون میسازند.
امروز جبهه کفر، چون همیشه با روایتهای دروغین، جنگهای رسانهای، جنگ نظامی و ... تلاش دارد تا این ملت را از آرمانها و ارزشهایش دور سازد ولی خبرنگاران و قلم بهدستان نجیب، سختکوش و متعهد این دیار و سراسر ایران اسلامی، بهمعنی واقعی کلمه همچون افسران جنگ نرم در برابر این توطئهها ایستادهاند و علاوه بر امر خطیر اطلاعرسانی به تعمیق باورهای دینی، عزت ملی و غیرت ایرانی، جان دوباره میبخشند.
اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهید «محمود صارمی» و تمامی پیشکسوتان فقید این عرصه خطیر، فرا رسیدن ۱۷ مرداد "روز خبرنگار" را به تمامی اصحاب قلم و رسانه که صادقانه و خالصانه در عرصه اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و اقدامات و فعالیتها در حوزههای گوناگون تلاش میکنند، تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق، عزت و سلامتی همگان را از درگاه ایزد منان مسئلت مینمایم.
حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه