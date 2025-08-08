خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام معاون اول قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار

پیام معاون اول قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671298
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول قوه قضاییه با صدور پیامی فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به فعالان عرصه خبر و رسانه تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت. 

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"ن و القلم و ما یسطرون"

هفدهم مردادماه بعنوان «روز خبرنگار»، گواهی واثق؛ بر منزلت والای حوزه اطلاع رسانی، خبر و رسانه است. روزی که مبیّن مجاهدت‌های دلسوزانه اصحاب رسانه و جامعه خبری بر پهنه افکار عمومی و تنویر اذهان همگانی در مسیر همگرایی، امید آفرینی و جهاد تبیین است.

روز خبرنگار، یادآور زحمات و تلاش‌های مجدانه مردمانی سخت کوش، خستگی ناپذیر و جسور است که در کسوت خبرنگاری، رسالت خطیر آگاهی بخشی را پذیرا شده و به مدد دانش، خبرگی و فراست، جامعه را در مسیر پویایی، پیشرفت و آبادانی رهنمون می‌سازند.

امروز جبهه کفر، چون همیشه با روایت‌های دروغین، جنگ‌های رسانه‌ای، جنگ نظامی و ... تلاش دارد تا این ملت را از آرمان‌ها و ارزش‌هایش دور سازد ولی خبرنگاران و قلم به‌دستان نجیب، سخت‌کوش و متعهد این دیار و سراسر ایران اسلامی، به‌معنی واقعی کلمه همچون افسران جنگ نرم در برابر این توطئه‌ها ایستاده‌اند و علاوه بر امر خطیر اطلاع‌رسانی به تعمیق باور‌های دینی، عزت ملی و غیرت ایرانی، جان دوباره می‌بخشند.

اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهید «محمود صارمی» و تمامی پیشکسوتان فقید این عرصه خطیر، فرا رسیدن ۱۷ مرداد "روز خبرنگار" را به تمامی اصحاب قلم و رسانه که صادقانه و خالصانه در عرصه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و اقدامات و فعالیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تلاش می‌کنند، تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق، عزت و سلامتی همگان را از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نمایم.

حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور