عباس سلیمی نمین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اظهارات صادق محصولی در مصاحبه اخیرش از جمله اینکه گفته بود «در طول سالیان گذشته بیانیه‌های متعددی صادر کردیم اما هیچکس نتوانسته یک مورد اثبات کند که جبهه پایداری اشتباه کرده باشد» و یا اینکه گفته «ما مامور شده‌ایم که در برابر باطل بایستیم» عنوان کرد: خودبزرگ‌بینی یکی از آفات جدی هم سیاستمداران ما و هم احزاب سیاسی ما است.

وی ادامه داد: این خودبزرگ‌بینی چگونه حاصل می‌شود؟ یا بر اساس تملق و یا به لحاظ کوته‌نظری. والا یک فرد بلندنظر هرگز خود را عاری از خطا نمی‌بیند و قطعاً انسان‌ها دارای خطا هستند. لذا همیشه انسان‌ها باید طالب آن باشند، که خداوند خطاهایشان را از آن‌ها چشم‌پوشی کند، زیرا خطاکاری جزو ذات انسان است و خطاکاری هم بر او عیب نیست. آنچه که بر او عیب است، توقف در خطاست.

نگاه معیوب جبهه پایداری باعث شده بدترین نوع برخوردها را با دیگران داشته باشد

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: این مایه تأسف است، والا انسان‌ها می‌توانند خطا مرتکب شوند اما انسان‌های فرهیخته کسانی هستند که بلافاصله خطای خود را شناسایی کرده و اصلاح می‌کنند و بر پی آن پافشاری نمی‌کنند. این نگاه، نگاه معیوبی است که انسان هرگز خطاهای خود را نمی‌بیند. همین معیوب بودن باعث می‌شود که جبهه پایداری بدترین نوع برخوردها را با دیگران داشته باشد، در حالی که انسان‌ها باید نسبت به خودشان بسیار سخت‌گیر باشند و به دیگران سهل بگیرند. این مسئله را در جبهه پایداری ما به عکس می‌بینیم.

کسی وارد صحنه سیاست می‌شود، باید پذیرای ارتکاب به خطا باشد

سلیمی نمین خاطرنشان کرد: یعنی آن‌ها برای دیگران سخت می‌گیرند، زیرا خود را عاری از خطا می‌بینند. بنابراین همواره سعی می‌کنند ضعف‌های دیگران را دنبال کنند. این یک مشکل جدی برای جبهه پایداری است. امیدوارم از این اوهام دور شوند و لااقل به آموزه‌های دینی توجه کنند. اگر کسی وارد صحنه سیاست می‌شود، باید پذیرای این هم باشد که مرتکب خطا می‌شود و حتماً باید آمادگی لازم را برای اصلاح خود داشته باشد، یعنی در ابتدا پذیرش خطا و سپس در مقام برطرف کردن آن قرار گیرد.

جماعت متوهم پایداری همواره یکدیگر را در درون تشکیلات خود تأیید می‌کنند

وی با اشاره به اظهارات اخیر محصولی گفت: در خصوص آنچه آقای محصولی گفته‌اند، آن هم به این شکلی که نقل شده، البته نمی‌دانم چقدر دقیق است و آیا خبرنگار دقیق پیاده کرده است یا خیر اما اگر این‌گونه باشد که مطرح شده، قطعاً این ناشی از توهمی است که این جماعت همواره یکدیگر را در درون تشکیلات خود تأیید می‌کنند. تأیید دائمی یکدیگر موجب این خطا شده است. همچنین بسته بودن تشکیلات می‌تواند این مشکل را ایجاد کند. اگر یک تشکیلاتی باز باشد و به ایراداتی که مطرح می‌شود گوش دهد، قطعاً دچار این توهم نخواهد شد. نشان می‌دهد که این آقایان هم در یک حلقه بسته قرار گرفته‌اند و هم راجع به این قضیه متوهم‌اند.

خطاهای جهبه پایداری بیشتر از این هاست

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: البته خطاهای جبهه پایداری بسیار بیشتر از این‌هاست. جبهه پایداری از ابتدا که تشکیل شد، به صراحت اعلام کرد که ما هرگز به دنبال قدرت نخواهیم بود بلکه برای ترویج اصول به میدان آمدیم. یعنی این ادعا را مطرح کرد که نیامده‌ایم که سهمی در قدرت داشته باشیم بلکه برای ترویج اصول آمده ایم، اما هرگز جبهه پایداری را در این زمینه ندیدیم و همواره دنبال کسب قدرت بیشتر و تخریب دیگران برای سهم‌خواهی بیشتر بوده است. امیدوارم این توهمات برطرف شود و بتوانند نقش مؤثری در مسائل داشته باشند.

سلیمی نمین درباره اینکه آیا این نوع اظهارات اعضای جبهه پایداری که برخی از آن‌ها نیز در مجلس حضور دارند می‌تواند به انسجام صورت گرفته بعد از جنگ خدشه وارد کند، گفت: البته تأثیر این آقایان در اتحاد جامعه چندان زیاد نیست و نمی‌توان این بحث را مطرح کرد که آن‌ها منشأ اتفاقات و اتحاد جامعه هستند. این موضوع هم خیلی با واقعیت تطبیق ندارد.

پایداری‌ها می‌گفتند فلان شخصیت‌ها هر طور شده باید تخریب شوند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به انتصاب علی لاریجانی در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ارزیابی‌اش از این موضوع و اینکه آیا از این پس تغییر در رویکردها را در شورای عالی امنیت ملی شاهد خواهیم بود، گفت: این سوال با سوال قبلی یک مقداری وجه اشتراکاتی دارد. یکی از رویکردهای بسیار ناصواب جبهه پایداری حذف قابلیت‌های جامعه است. به طور مثال به بهانه اینکه ما می‌خواهیم جامعه خودمان را اصلاح کنیم توانمندی‌ها و قابلیت‌ها را در جامعه محدود می‌کردند یا از جامعه طرد می‌کردند.

این سیاستمدار اصولگرا گفت: یکی از کارکردهای بسیار ناشایست جبهه پایداری این بود؛ یعنی می‌گفتند این شخصیت‌ها هر طور شده باید تخریب شوند، به دلیل اینکه وجود آن‌ها برای جامعه و دین ما زیان‌بار است. در حالی که برعکس، هرچه توانمندی‌های نیروی انسانی بیشتر باشد، جامعه قوی‌تر و مستحکم‌تری خواهیم بود.

طرد شخصیت‌های برجسته، روز به روز ضربه‌پذیری جامعه را بیشتر می‌کند

سلیمی نمین گفت: تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا شخصیت‌هایی مانند آقایان قالیباف، علی لاریجانی، حداد عادل و برخی شخصیت‌های آزمون‌پس‌داده به بهانه‌های بسیار نازل تخریب شوند. وقتی می‌گویم «بسیار نازل»، یعنی همانطور که در ابتدا هم گفتم انسان‌ها می‌توانند مرتکب خطا شوند. اما اینکه ما در مواجهه با یک خطا که بر اساس برداشت و استنباط گروهی ما ممکن است گناهی نابخشودنی باشد، افراد را از جامعه طرد کنیم، باعث می‌شود روز به روز ضربه‌پذیری جامعه بیشتر شود.

وی ادامه داد: عمدتاً قبل از جبهه پایداری توسط آقای احمدی‌نژاد، این سناریو کلید خورد. ما شخصیت‌هایمان را می‌توانیم نقد کنیم و باید هم نقد کنیم. اما باید بدانیم که شخصیت‌های برجسته به عنوان توانمندی‌های نیروی انسانی زیاد نیستند که به راحتی بتوانیم هر کسی را به بهانه‌ای طرد کنیم و حذف کنیم.

می‌خواستند قالیباف را از هستی سیاسی ساقط کنند

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: آنچه که امروز شاهد هستیم اساس رویکرد جبهه پایداری را زیر سوال می‌برد. آن‌ها با تمام توان در جهت حذف قرار داشتند و خوشبختانه می‌بینیم که این تلاش‌ها دارد باطل می‌شود و ما قابلیت‌ها و توانمندی‌هایمان را محترم می‌داریم و این بسیار ارزشمند است. این‌ها چون نگاه به حکمرانی‌شان معیوب است، حکمرانی را خیلی سطحی می‌بینند. می‌گویند آقای فلانی چه مشکلی دارد؟ او می‌تواند رئیس مجلس باشد، در حالی که شاید حتی نتواند یک مغازه کوچک را اداره کند.

سلیمی نمین گفت: این نوع نگاه باعث می‌شود که آن‌ها به راحتی افرادی را کنار بگذارند. اما دیدیم که در مجلس هم نامزدهایی که این‌ها ارائه دادند حتی نتوانست همفکران خودشان را با آنها همراه کنند. یعنی به میدان آمدند و تمام توانشان را به کار گرفتند تا قالیباف را از هستی سیاسی ساقط کنند، اما حتی همراهان خودشان در مجلس هم با ایشان به لحاظ سیاسی با آنها همراه نشدند و به نامزدهای مورد نظر آن‌ها رأی ندادند.

جریان‌های محدودنگر نتوانسته‌اند جامعه را در حد قالب ذهنی خودشان تنزل دهند

وی ادامه داد: بنابراین، مسائلی که در حال رخ دادن است، از این جهت به نظر من بسیار امیدوارکننده است، زیرا جریان‌های محدودنگر نتوانسته‌اند جامعه را در حد قالب ذهنی خودشان تنزل دهند. جبهه پایداری یک قالب ذهنی دارد و بسیار تلاش کرده تا جامعه ما را در حد این قالب ذهنی کوچک کند، اما خوشبختانه تحولات اخیر نشان می‌دهد که یک اراده جدی در حال باطل کردن این رویکرد است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: قطعاً این تغییرات مثبت است. شما آقای لاریجانی را وقتی در صدا و سیما می‌بینید که درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صحبت می‌کند، می‌بینید که واقعاً توانمندتر از دیگران ظاهر می‌شود. همه به این اذعان دارند که آقای لاریجانی به عنوان یک سیاستمدار توانسته است به خوبی مسائل را تبیین کند.

کنار گذاشتن سیاستمداران برجسته چه توسط شورای نگهبان صورت گرفته باشد چه توسط یک حزب، خطاست

سلیمی نمین گفت: مسئله حمله اسرائیل به ایران را به عنوان یک سیاستمدار برجسته تبیین کرد و استدلال او برای جامعه جهانی بسیار جاذب بود. آیا ما چنین توانمندی‌هایی را به خاطر اراده برخی از این آقایان کنار بگذاریم؟ معلوم است که این خطا بود. حالا این خطا چه توسط شورای نگهبان صورت گرفته باشد و چه توسط یک حزب، فرقی ندارد. در شرایطی که ما نیاز داریم مسائل خودمان را تبیین کنیم، نادیده گرفتن این نوع قابلیت‌ها یک خطای فاحش به حساب می‌آید.

انتهای پیام/