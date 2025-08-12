هر کسی به سرنای تفرقه بدمد اگر منافق نباشد، قطعاً جاهل است

خسروپناه در گفتوگو با ایلنا:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر کسی به این سرنای تفرقه بدمد اگر منافق نباشد، قطعاً جاهل است. بنابراین، ما باید با امر به معروف و نهی از منکر آنها را ارشاد کنیم. بزرگترین مصداق کنونی امر به معروف و نهی از منکر در شرایط فعلی در خصوص انسجام ملی است.
عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با نقش دانشگاه در حفظ انسجام ملی گفت: یکی از عوامل مهم انسجام ملی که در این جنگ دوازده روزه شکل گرفت و الحمدالله ادامه پیدا میکند، نقش رهبری بود و دیگر عامل آن اقتدار نظامی است. اگر اقتدار نظامی را نداشتیم، شاید این انسجام به این قوت و قدرت شکل نمیگرفت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از علل این انسجام، همراهی دولت و حکمرانان با مردم بود. این اقتدار نظامی حاصل علم و فناوری دانشگاه است.
نقش دانشگاه در تقویت انسجام ملی از طریق اقتدار علم و فناوری است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: اگر دانشگاه علم و فناوری را به ارمغان آورد و رشد، بالندگی و قوت پیدا کند و مردم به صورت ملموس ببینند که این علم و اقتدار چقدر از نیازهای جامعه را برآورده میکند و امنیت جامعه را تأمین مینماید، این انسجام روز به روز بیشتر خواهد شد. لذا من معتقدم نقش دانشگاه در تقویت انسجام ملی از طریق اقتدار علم و فناوری است.
خسروپناه در خصوص اهمیت جلوگیری از تفرقهافکنی برای حفظ انسجام ملی تاکید کرد: هر کسی که به سرنای تفرقه بدمد اگر منافق نباشد، قطعاً جاهل است. بنابراین، ما باید با امر به معروف و نهی از منکر آنها را ارشاد کنیم. بزرگترین مصداق کنونی امر به معروف و نهی از منکر در خصوص انسجام ملی است.
نباید اجازه دهیم ذرهای خلل در انسجام ملی ایجاد شود
وی خاطرنشان کرد: بدترین منکر، تفرقه است و بهترین معروف، انسجام و وفاق ملی است که در کشور شکل گرفته و نباید اجازه دهیم ذرهای خلل در آن ایجاد شود.