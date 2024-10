به گزارش ایلنا، الهام آزاد در سی و هشتمین نشست مجمع زنان اتحادیه بین المجالس جهانی با موضوع «ارتقاء و حفظ حقوق زنان و دختران و صلح پایدار و تامین عدالت با تاکید بر هوش مصنوعی» در مرکز بین المللی کنفرانس ژنو، گفت: در ابتدای جلسه فرصت مغتنم می شمارم تا توجه حضار را به وضعیت مردم مظلوم غزه و لبنان جلب نمایم؛ در شرایطی که ما از مشارکت بیشتر زنان در هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، رژیم اشغالگر و نسل کش اسرانیل با استفاده از سلاح های مبتنی بر هوش مصنوعی هوشمند و فناوری های هوشمند برای کشتار زنان و دختران استفاده می‌کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در قوی ترین لحن این رفتارها را محکوم می کند و از سایر کشورها نیز می خواهد این محکومیت را انجام دهند؛ جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیاری برای موضوع حقوق زنان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای زنان و دختران قائل است و ما معتقدیم در هر پدیده نوظهوری باید مسائل مربوط به حقوق زنان و دختران مورد توجه قرار گیرد بنابراین برای اینکه بتوانیم به صورتی شفاف و بدون ابهام این مسئله را در سیاست‌گذاری‌های اعمال کنیم باید از بکاربردن مفاهیم مبهم خودداری و به صورت مشخص و به زنان و دختران اشاره کنیم.

آزاد یادآور شد: در این خصوص ما پیشنهاد می کنیم به جای عبارت رویکرد جنسیتی gender perspective‌ gender perspective‌ از عبارت شفاف تر «توجه ویژه به زنان و دختران؛ with special attention to women and girls» استفاده شود و برای شکاف جنسیتی میان زنان و مردان در بهره مندی از هوش مصنوعی و قوانین پارلمان ها به صورت ایمن سازی بستر فعالیت و بهره مندی زنان و دختران از هوش مصنوعی تمرکز شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: بدیهی است تضمین حقوق زنان و دختران در حوزه‌های مربوط به هوش مصنوعی نیازمند مشارکت فعال و فراگیر زنان از همه جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در فرآیندهای مربوط به توسعه هوش مصنوعی است و این این مسئله در درجه اول نیازمند دسترسی همه زنان و دختران به تکنولوژی‌های نوین و همچنین مشارکت برابر همه زنان از همه جوامع در تکمیل و تدوین هوش مصنوعی است.

عضو مجمع زنان اتحادیه بین المجالس جهانی ادامه داد: در مورد مفهوم هنجارهای اجتماعی مربوط به زنان تاکید می کنیم که هر جامعه متناسب با فرهنگ و ارزش های خود هنجارهایی را در طول زمان ایجاد کرده که نمی‌تواند با یک نگاه خارج از متن، خارجی و مبتنی بر ارزش های غیربومی آنها را منفی یا مثبت تفسیر کند از این جهت ایران در لحاظ شدن تنوع فرهنگی در حوزه زنان و انعکاس آن در حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی تأکید دارد.

