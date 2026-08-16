انتقاد از هنجارشکنی در انجام ورزش های دسته جمعی و مختلط
در هفتههای اخیر، انتشار ویدئوهایی از برگزاری برخی برنامههای ورزشی در پارکها، توجه کاربران فضای مجازی و برخی شهروندان را بهخود جلب کرده است.
روزنامه همشهری نوشت: در شماری از این تصاویر، گروههایی از دختران و پسران در کنار یکدیگر به فعالیتهای ورزشی و تفریحی میپردازند؛ تصاویری که در برخی موارد بهدلیل نوع پوشش یا شیوه برگزاری برنامهها با واکنشهایی همراه شده است. قم، تهران و مشهد ازجمله مکانهایی بودهاند که نامشان در ارتباط با این ویدئوها مطرح شده است.
البته بحث بر سر حضور شهروندان در پارکها و استفاده از این فضاها برای ورزش و تفریح نیست؛ چراکه پارکها سالهاست محلی برای حضور خانوادهها، ورزش، پیادهروی و گذران اوقات فراغت شهروندان هستند. آنچه در این میان اهمیت دارد، رعایت عرف، قوانین و ملاحظات اجتماعی در فضاهای عمومی است.
پارکها محیطهایی هستند که کودکان و خانوادهها نیز در آنها حضور دارند و طبیعی است که انتظار بر این باشد که فعالیتهای تفریحی و ورزشی در چنین فضاهایی با شرایط و شأن محیط عمومی هماهنگ باشد.از همین رو، توجه به نحوه برگزاری برنامهها میتواند هم به حفظ نشاط اجتماعی کمک کند و هم مانع از شکلگیری حاشیههایی شود که درنهایت، اصل ورزش و تفریح را تحتالشعاع قرار میدهد.
حرمت نگه دارید
در ویدئویی که از ورزش همگانی در بوستان علوی قم منتشر شده، دختران و پسران جوان مختلط و با پوششی نامناسب در حال مسابقات دستهجمعی مانند دو، طنابکشی و والیبال به چشم میخورند. زیر پست اینستاگرامی کاربری که این ویدئو را با سایر کاربران به اشتراک گذاشته، کامنتهای بسیاری به چشم میخورد که از اعتراض و نارضایتی مردم قم به این شرایط پوشش حکایت میکند. در یکی از این کامنتها نوشته شده: «آقای مسئول و حوزه علمیه این کارها توی قم قابل تحمل نیست.» دیگری نوشته است: «یک سؤال، اگر خانم حضرت معصومه(س) در قم نبود، کسی الان اسم قم را شنیده بود؟ کاش احترام نگه داریم.»، کاربر دیگری به عدمنظارت بر شرایط ورزشهای دستهجمعی در بوستانهای این شهر اشاره کرده و گفته است: «این اوضاع پوشش به بوستانهای دیگه قم هم کمکم سرایت میکنه و در بسیاری از بوستانهایی که قبلا این اوضاع نبود، عدهای مشغول راهاندازی برنامه بهاصطلاح ورزش صبحگاهی هستند! معلوم هم نیست چه کسانی هستند که اینطور هماهنگ و یک دفعه در همه پارکها این برنامهها را اجرا میکنند.»
بدعتهای خاص در یوگای مختلط
تنفس زنبوری، تنفس ماه، تنفس شانهای یا هر نوع تنفس آرامش بخشی که در ورزش یوگا اجرا میشود، نظم و نسق و آداب بخصوصی دارد که سکوت و طمأنینه از ارکان جدانشدنی آنها است، اما در ویدئویی که با آموزش یوگا در فضای مجازی منتشر شده و دست بهدست میشود، مرد جوانی که نقش مربی و راهبر شرکتکنندگان این دوره آموزشی مختلط را بر عهدهدارد، الگوی جدیدی از این ورزش ارائه میکند. انتشار این ویدئو نهتنها متخصصان و علاقهمندان این رشته ورزشی را به واکنش واداشته، اعتراض مخاطبان به برگزاری این دورههای ورزشی مختلط را هم بهدنبال داشته است: «برای پول درآوردن و جذب جوانها نه اصول ورزشی را رعایت میکنید، نه به اصول دیگر پایبند هستید. از کی در کشور ما ورزش مختلط آزاد شده است.»
ورزش کردن بدون قانون شکنی نمیشود؟
روی ویدئویی که ورزش صبحگاهی در بوستانهای شهر ارومیه را نشان میدهد، عنوانی جلب توجه میکند: «کشف حجاب به بهانه ورزش؟!» در این ویدئو تعداد زیادی از دختران و پسران در بوستانی دور هم جمع شدهاند و لباس و پوشش آنها بیش از آنکه به هیبت ورزشکاران شبیه باشد مانند افرادی است که در گعدهای خودمانی حضور پیدا کردهاند. زیر پستی که این ویدئو را منتشر کرده، به زبان ترکی کامنتهای مختلفی نوشته شده که در اغلب آنها به مختلط بودن و نوع پوشش شرکتکنندگان این گعده اعتراض شده است. در یکی از این کامنتها نوشتهاند: « ورزش کردن جای خودشو داره و میشه درست ورزش کرد، نه اینجوری با بیاحترامی به قانون کشور. حتما هم باید زن و مرد با هم باشین وگرنه ورزشتون درست انجام نمیشه!» دیگری هم نوشته است: «آخر چرا همهچیز را به لجن میکشید؟ اگر میخواهید ورزش کنید حتما باید قانون را زیر پا بگذارید و حرمتها را بشکنید؟ آن هم در پارک و در ملأ عام؟»
حاشیهسازی با ویدئوهای ورزشی
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی کمی بعد از تماشای ویدئوهای انتشار یافته از حواشی ورزش همگانی در بعضی فضاهای عمومی و شهری، نظراتی مخالف درباره این اتفاق داشتند. «یوگا در فضای خیلی باز یا فضای مناسب؟» عنوان یکی از همین ویدئوهای پربازدید است که تعدادی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس در مخالفت با آن نظراتی اینچنین نوشتهاند:«این حجم از اختلاط، مناسب هیچ ورزشی در هیچ جای دنیا نیست!»، «چرا هر کی با مامانش قهر میکنه، مربی یوگا میشه؟»، «بهنظر نمیاد هدفتون از یوگا، مدیتیشن باشه»، «اصلا کاری به فضای باز و بسته بودن محل یوگا ندارم. فقط بگید این کدوم سبک یوگاست که دارن انجام میدن؟»، «با این بساط که درست کردید، کار با چشم درویشکردن ما، جمع نمیشه»، «یوگا مثبت ١٨»، «اینجا، مرزای اختلاط طوری جابهجا شده که اصلا بیخیال حریم اجتماعی و خصوصی و غیره. شماها که ادعای روشنفکری و مدرنیته دارید، میدونید قانون و فرهنگ فضای عمومی چیه؟» و «بعد، بعضیا میگین قانون عفاف و حجاب، واسه چیمونه. یه کم به روز باشید».
یک نفر هم که گویا اشرافی به ورزش یوگا داشته در بخش نظرات نوشته: «اگه ایراد و ناهنجاریای هم توی این ویدئو میبینید از ورزش و یوگایی که انجام میدن نیست. حتی از افراد ورزشکار و یوگا ویدئو هم نیست. از ضعف مدیریت مسئولانی است که به وقتش کار درست انجام ندادن؛ فرهنگسازی متناسب با ارزشهای جامعه و نظارت دقیق».