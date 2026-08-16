ساندویچ بادمجان به عنوان یکی از خوراکی‌های محبوب در بسیاری از فرهنگ‌ها شناخته می‌شود. این ساندویچ نه تنها طعمی لذیذ و منحصر به فرد دارد، بلکه به دلیل استفاده از بادمجان، یک منبع غنی از فیبر و ویتامین‌ها نیز به شمار می‌رود. با توجه به تنوع طعم‌ها و روش‌های تهیه آن، ساندویچ بادمجان می‌تواند به راحتی به یکی از گزینه‌های اصلی در وعده‌های غذایی تبدیل شود.

تهیه ساندویچ بادمجان بسیار ساده است و می‌توان آن را با مواد مختلفی مانند پنیر، سبزیجات و سس‌های متنوع درست کرد. این ساندویچ می‌تواند به عنوان یک وعده غذایی کامل یا حتی یک میان‌وعده خوشمزه مورد استفاده قرار گیرد. از سرخ کردن بادمجان گرفته تا کبابی کردن آن، هر روش تهیه‌ای می‌تواند طعم خاص خود را به ساندویچ ببخشد و تجربه‌ای دلپذیر برای مصرف‌کنندگان فراهم کند.

علاوه بر طعم و مزه، ساندویچ بادمجان انتخابی مناسب برای گیاهخواران و افرادی است که به دنبال کاهش مصرف گوشت هستند. با اضافه کردن مواد مغذی مانند پنیر فتا یا تخم‌مرغ، این ساندویچ می‌تواند یک وعده غذایی کامل و مقوی باشد. همچنین، با توجه به اینکه بادمجان به راحتی در دسترس است، می‌توان آن را به عنوان یک گزینه سریع و آسان برای تهیه غذا در نظر گرفت.

ساندویچ بادمجان و قارچ با پنیر فتا

مواد لازم:

بادمجان: ۵ عدد / پنیر فتا: نصف پیمانه / سیر: ۳ حبه / قارچ: ۵ عدد / سس مایونز: ۱/۴ پیمانه / ریحان تازه: ۱/۲ پیمانه / گوجه‌فرنگی: ۲ عدد / نان همبرگر: به میزان لازم

طرز تهیه:

ابتدا بادمجان‌ها را پوست کنده و حلقه‌ای برش دهید. سپس آن‌ها را به مدت ۳۰ دقیقه در محلول آب و نمک قرار دهید تا تلخی‌شان گرفته شود. قارچ‌ها را شسته و اسلایس کنید. پس از آن، بادمجان‌ها را از محلول خارج کرده و با قلمو مقداری ماست روی آن‌ها بمالید تا روغن کمتری جذب کنند. سپس بادمجان‌ها را در روغن داغ سرخ کرده و روی دستمال روغن‌گیر قرار دهید تا روغن اضافی آن‌ها گرفته شود.

ریحان‌ها را شسته و کنار بگذارید. گوجه‌فرنگی‌ها را حلقه‌ای برش دهید. در یک کاسه، سس مایونز و سیر رنده‌شده را مخلوط کرده و پنیر را به قطعات کوچک برش دهید. نان همبرگر را از وسط نصف کرده و مقداری سس مایونز روی آن بمالید. سپس لایه‌هایی از بادمجان، ریحان، گوجه، پنیر و قارچ را روی نان بچینید و نان دیگر را روی آن قرار دهید. برای ترد شدن نان، می‌توانید ساندویچ را روی دستگاه گریل بگذارید.

ساندویچ بادمجان با تخم‌مرغ و پنیر پیتزا

مواد لازم:

بادمجان: ۲ عدد / تخم‌مرغ: ۲ عدد / آرد سوخاری: به میزان لازم / پنیر پیتزا: ۱۰۰ گرم / سس مایونز: به میزان لازم / نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم/ نان همبرگر و یا باگت به میزان لازم

طرز تهیه:

بادمجان‌ها را پوست کنده و به صورت حلقه‌ای برش دهید و سپس آن‌ها را در محلول آب و نمک قرار دهید تا تلخی‌شان گرفته شود. بعد از ۳۰ دقیقه، بادمجان‌ها را خشک کرده و تخم‌مرغ‌ها را در یک کاسه با چنگال هم بزنید. در ظرف دیگری، آرد سوخاری را با نمک و فلفل مخلوط کنید. سپس حلقه‌های بادمجان را ابتدا در تخم‌مرغ و سپس در آرد سوخاری بغلتانید.

در یک تابه بزرگ، مقداری روغن بریزید و روی حرارت متوسط گرم کنید. بادمجان‌ها را در تابه سرخ کنید تا طلایی شوند. پس از سرخ شدن، آن‌ها را روی دستمال روغن‌گیر قرار دهید.

نان‌های باگت را از وسط برش داده و مقداری سس مایونز روی آن‌ها بمالید. سپس بادمجان‌های سرخ‌شده را روی نان‌ها قرار داده و مقداری پنیر پیتزا روی آن‌ها بریزید. نان‌ها را روی هم قرار داده و ساندویچ‌ها را در فر با دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه قرار دهید تا پنیر ذوب شود.

ساندویچ بادمجان و سس تاهینی

مواد لازم:

بادمجان: ۲ عدد متوسط / نان پیتا یا نان ساندویچی: به مقدار لازم / سس تاهینی: ۳ قاشق غذاخوری / سیر: ۱ حبه (اختیاری) / لیمو: ۱ عدد (آب لیمو) / کاهو: به مقدار لازم / هویج رنده‌شده: به مقدار لازم / نمک و فلفل: به مقدار لازم

طرز تهیه:

بادمجان‌ها را برش زده و با کمی نمک بگذارید تا آب بیندازند. سپس آن‌ها را بشویید و خشک کنید.

بادمجان‌ها را با روغن زیتون و ادویه‌ها سرخ کنید یا روی گریل بپزید.

در یک کاسه، سس تاهینی، آب لیمو، نمک و فلفل را مخلوط کنید. اگر دوست دارید می‌توانید کمی سیر رنده شده هم اضافه کنید.

نان پیتا را از وسط برش دهید و مقداری از سس تاهینی را داخل آن بمالید.

بادمجان‌های سرخ‌شده، کاهو و هویج رنده‌شده را داخل نان قرار دهید.در نهایت ساندویچ را بسته و سرو کنید.

ساندویچ بادمجان و آووکادو

مواد لازم:

بادمجان: ۲ عدد متوسط / نان سبوس‌دار یا نان ساندویچی: به مقدار لازم / آووکادو: ۱ عدد / گوجه‌فرنگی: ۱ عدد / پیاز قرمز: ۱ عدد کوچک (اختیاری) / روغن زیتون: ۲ قاشق غذاخوری / نمک و فلفل: به مقدار لازم / لیمو: ۱ عدد (آب لیمو)

طرز تهیه:

بادمجان‌ها را برش زده و با کمی نمک بگذارید تا آب بیندازند. سپس آن‌ها را بشویید و خشک کنید.

بادمجان‌ها را با روغن زیتون و ادویه‌ها مزه‌دار کنید و در تابه یا روی گریل سرخ کنید تا طلایی و نرم شوند.

آووکادو را له کرده و با کمی آب لیمو، نمک و فلفل مخلوط کنید.

نان را از وسط برش دهید و داخل آن را با آووکادو له شده پر کنید.

بادمجان‌های سرخ‌شده، گوجه‌فرنگی برش‌زده و پیاز قرمز را روی آووکادو قرار دهید.

نان را ببندید و ساندویچ را سرو کنید.

ساندویچ بادمجان و سس باربیکیو

مواد لازم:

بادمجان: ۲ عدد متوسط / نان همبرگری یا نان ساندویچی: به مقدار لازم / سس باربیکیو: به مقدار لازم / پنیر موزارلا: ۱۰۰ گرم (اختیاری) / کاهو: به مقدار لازم / پیاز کارامل: به مقدار لازم (اختیاری) / روغن زیتون: ۲ قاشق غذاخوری / نمک و فلفل: به مقدار لازم

طرز تهیه:

بادمجان‌ها را برش زده و با کمی نمک بگذارید تا آب بیندازند. سپس آن‌ها را بشویید و خشک کنید.

بادمجان‌ها را با روغن زیتون و ادویه‌ها مزه‌دار کنید و در تابه یا روی گریل سرخ کنید تا طلایی و نرم شوند.

در حین پخت بادمجان‌ها، می‌توانید پنیر موزارلا را روی بادمجان‌ها قرار دهید تا ذوب شود.

نان همبرگری را از وسط برش دهید و مقداری سس باربیکیو را داخل آن بمالید.

نان را ببندید و ساندویچ را گرم سرو کنید.

منبع ایرنا

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