اوشی پلو؛ غذای شاهانه تاجیکستان که ایرانیپسند است
اهل غذاهای بینالمللی هستی که هم ساده باشد هم عالی از کار دربیاید؟! اوشی پلو یکی از محبوبترین غذاهای تاجیکستان است که با همان عاشقانههای ایرانیپسند یعنی برنج و گوشت گوسفندی پخته میشود.
طعمش با آن هویج خلالی، کمی به هویجپلوی خودمان شباهت دارد، اما راز اصلیاش نهفته در گوشت تکهای گوسفند و سیر معطری است که کل قابلمه را عطرآگین میکند. اگر دنبال یک تجربه جدید ولی آشنا و خوشمزه هستی، دست به کار شو!
مواد لازم
گوشت گوسفندی (تکهای) ۲۵۰ گرم
پیاز بزرگ ۱ عدد
هویج بزرگ ۱ عدد
سیر ۱ بوته
برنج به میزان لازم
نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پودر کاری به میزان لازم
زعفران دمکرده به میزان لازم
طرز تهیه
مرحله اول: پیاز و گوشت را تفت بده
پیاز را پوست بگیر و نگینی ریز خرد کن. داخل قابلمه مقداری روغن بریزید و پیاز را تفت بده تا نرم و سبک شود. حالا گوشت گوسفندی را که به اندازه خورشتی خرد کردهای به قابلمه اضافه کن و با پیاز تفت بده تا رنگ گوشت تغییر کند.
مرحله دوم: سیر و ادویهها را اضافه کن
این غذا عطر و طعم اصلیاش را از سیر میگیرد؛ پس چند حبه سیر درسته (نه رندهشده) در قابلمه بریز. نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پودر کاری را هم اضافه کن و چند دقیقه تفت بده تا عطر ادویهها بلند شود.
مرحله سوم: آب بریز و آرام بپز
از ابتدا آب را به اندازه کافی زیاد بریز که وسط پخت کم نیاید. در قابلمه را بگذار و اجازه بده حدود ۲ ساعت روی حرارت ملایم آرام بپزد تا گوشت کاملاً نرم شود.
مرحله چهارم: هویج و برنج را آماده کن
در این فاصله، هویج را پوست بکن و به صورت خلالی باریک برش بزن. داخل تابه با مقداری روغن، هویجها را تفت بده (نه خیلی سرخ، فقط نرم و سبک). برنج را هم بشوی و از قبل با کمی نمک خیس کن.
مرحله پنجم: برنج و هویج را اضافه کن
بعد از گذشت ۲ ساعت که گوشت کاملاً پخته شد، برنج خیسخورده و هویج سرخشده را به قابلمه اضافه کن. این پلو قرار است به روش کته دم شود؛ پس اگر آبش کم است، کمی آب اضافه کن به طوری که روی مواد حدود یک بند انگشت آب بیاید.
مرحله ششم: زعفران و سیر برای آخرین شانس عطر!
وقتی آب پلو کشیده شد، زعفران دمکرده را روی آن بریز. و باز هم به سراغ سیر برو! چند حبه سیر درسته داخل قابلمه بگذار تا عطر سیر تمام قابلمه را پر کند. بگذار ۴۵ دقیقه با حرارت ملایم دم بکشد تا غذا حاضر و آماده شود. نوش جان.