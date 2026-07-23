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سایر رسانه‌ها ۰۱ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۲:۱۱

با یک کنسرو تن ماهی این غذای جذاب را درست کنید+فیلم

پتی در کشورهای انگلیسی زبان به خوراکی گفته می‌شود که از گوشت چرخ‌کرده یا شبه‌گوشت درست می‌شود که به شکل نازک و معمولا دایره‌ای شکل درست می‌شود. این خوراک را می‌توان با چنگال و چاقو یا آن طور که معمول‌تر است در ساندویچی مانند برگر سرو کرد. دستور پخت این پتی ساده را در این ویدیو ببینید.