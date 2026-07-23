با یک کنسرو تن ماهی این غذای جذاب را درست کنید+فیلم
پتی در کشورهای انگلیسی زبان به خوراکی گفته میشود که از گوشت چرخکرده یا شبهگوشت درست میشود که به شکل نازک و معمولا دایرهای شکل درست میشود. این خوراک را میتوان با چنگال و چاقو یا آن طور که معمولتر است در ساندویچی مانند برگر سرو کرد. دستور پخت این پتی ساده را در این ویدیو ببینید.
یک قوطی تن ماهی (185 گرمی) بدون روغن
دو تا سه پیازچه خرد شده
یکدوم پیمانه دانه ذرت
یکدوم پیمانه آرد سوخاری
یک تخممرغ
خلال پوست لیمو از یک لیمو
یک دوم قاشق چایخوری نمک
فلفل سیاه تازه پودر شده
یک دوم پیمانه آرد سوخاری
روغن زیتون