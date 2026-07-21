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مصرف ویتامین D در نوزادان از چه زمانی باید آغاز شود؟

مصرف ویتامین D در نوزادان از چه زمانی باید آغاز شود؟
کد خبر : 1816458
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ویتامین D یکی از مهم‌ترین مکمل‌هایی است که از روز‌های نخست تولد برای نوزادان تجویز می‌شود، زیرا شیر مادر به‌تنهایی نیاز بدن کودک به این ویتامین را تأمین نمی‌کند.

در برنامه «صبحانه ایرانی» بررسی شد که ویتامین D طبق پروتکل‌های رایج از روز‌های ابتدایی پس از تولد برای نوزادان آغاز می‌شود و تا دو سالگی به‌طور منظم ادامه دارد. این ویتامین علاوه بر نقش شناخته‌شده در رشد استخوان‌ها و دندان‌ها، در تقویت سیستم ایمنی و عملکرد طبیعی بسیاری از فرایند‌های هورمونی بدن نیز اهمیت دارد.

متخصصان تأکید می‌کنند که نور خورشید و مواد غذایی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز کودکان به ویتامین D نیستند و به همین دلیل مصرف مکمل برای پیشگیری از کمبود این ویتامین ضروری است. نیاز روزانه نوزادان تا یک سالگی ۴۰۰ واحد و پس از آن حدود ۶۰۰ واحد برآورد می‌شود و ادامه مصرف باید با نظر پزشک و متناسب با شرایط کودک انجام گیرد.

 

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