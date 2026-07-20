۵ راه ساده برای درمان سلولیت در خانه

به تجمع چربی‌های زیر پوست که بیشتر در نواحی ران، باسن و دور شکم دیده می‌شوند سلولیت گفته می‌شود. سلولیت‌ها معمولا ظاهر خوبی ندارند و چنانچه به‌موقع به آنها توجه نشود، ظاهرشان بدتر هم می‌شود.

سلولیت‌ها بنا به شدت‌شان به سه دسته ملایم، متوسط و شدید تقسیم می‌شوند که خوشبختانه با روش‌های خانگی و لایه‌برداری قابل درمان هستند. در ادامه به چند مورد از این نوع درمان‌ها اشاره کرده‌ایم:

دانه‌های قهوه

خمیر نازکی از دانه‌های خردشده قهوه، شکر و روغن نارگیل آماده کنید و آن را روی سلولیت‌ها بمالید. با این کار لایه‌برداری انجام می‌شود و به‌مرور سطح پوست‌تان صاف می‌شود. البته کرم‌هایی در بازار وجود دارد که حاوی دانه‌های قهوه بوده و با کم‌آب کردن سلول‌های پوست، سلولیت‌ها را از بین می‌برند.

لایه‌برداری با آب لیموترش

آب لیموترش تازه را روی پوست خود بمالید تا با لایه‌برداری خفیف پس از مدتی از شر سلولیت‌ها خلاص شوید. البته برای پیشگیری از سوزش ناشی از لیموترش، پیش از مصرف، آن را با کمی عسل مخلوط کنید.

گوجه‌فرنگی

گوجه‌فرنگی حاوی لیکوپن است و از تجمع چربی و همچنین تجزیه کولاژن پوست جلوگیری می‌کند. دو عدد گوجه‌فرنگی را خرد کرده و با یک قاشق چایخوری آب لیموترش مخلوط کنید. سپس ترکیب حاصل را به‌مدت ۱۵ دقیقه روی پوست‌تان گذاشته و ماساژ دهید. در پایان پوست‌تان را با آب بشویید. با این روش پس از مدتی پوست‌تان کاملا صاف و شفاف می‌شود.

نمک دریا

وان حمام را از آب ولرم پر کنید و به آن دو فنجان نمک دریا اضافه کنید. سپس به‌مدت ۲۰ دقیقه در وان بنشینید. این کار باعث سم‌زدایی پوست شده و آن را صاف و لطیف می‌کند.

آب پرتقال

آب پرتقال، پوست را شفاف و صاف می‌کند. صبح‌ها قبل از صبحانه، یک لیوان آب پرتقال تازه و البته خانگی بنوشید. آب پرتقال‌های شرکتی مناسب نیستند. ویتامین C موجود در این میوه، پوست‌تان را مرطوب کرده و از لکه‌های پوستی، جای زخم و خراش، چین و چروک و سلولیت‌ها می‌کاهد.

با چند روش ساده فوق می‌توانید از شر سلولیت‌های زیر پوست‌تان خلاص شوید. البته در کنار این روش‌ها، اتخاذ سبک زندگی سالم، از جمله داشتن رژیم غذایی سالم و ورزش‌ منظم می‌تواند در کاهش چربی‌های زیر پوست بدن‌تان و از بین بردن سلولیت‌ها موثر باشد.