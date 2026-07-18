این نان شیرمال نرم و خوشعطر را در خانه بپزید
نان شیرمال از آن نانهای سنتی و شیرینی است که عطرش میتواند حالوهوای نانواییهای قدیمی را به خانه بیاورد.
نان شیرمال مثل نان قاق مشهدی یکی از محبوبترین نانهای سنتی و شیرین خانگی است که بافتی نرم و عطری دلانگیز دارد. در طرز تهیه شیرمال با کره مارگارین، ترکیب آرد، شیر، شکر، تخممرغ و خمیرمایه در کنار مارگارین باکیفیت، نانی لطیف و خوشطعم میسازد. کافی است خمیر را درست کنید، استراحت بدهید تا حجیم شود و سپس در فر بپزید. استفاده از کره مارگارین، بافت پنبهای و طعم دلنشین شیرمال را تضمین میکند. دستور تهیه این نان را از مجلهکاله میخوانید:
طرز تهیه نان شیرمال با کره مارگارین
مرحله اول: فعالسازی خمیرمایه
در اولین مرحله از طرز تهیه نان شیرمال با کره مارگارین، باید خمیرمایه آن را آماده کنید. پس خمیرمایه را با آب گرم و شکر مخلوط کنید. اجازه دهید ۱۰ دقیقه استراحت کند تا پف کند؛ این مرحله برای داشتن یک نان شیرمال پنبهای ضروری است.
مرحله دوم: مخلوط کردن مواد
آرد و نمک را در ظرفی بریزید. مخلوط خمیرمایه و تخممرغ را اضافه کنید. مخلوط را هم بزنید. حالا نوبت جادوی اصلی است؛ کره مارگارین مکعبی خردشده را در ۲ مرحله به مواد اضافه کنید.
مارگارین بهدلیل بافت استاندارد، بهخوبی بهخورد آرد میرود و ترکیبی شبیه خردهنان ایجاد میکند.
مرحله سوم: افزودن شیر و گلاب
در این مرحله، شیر و گلاب را اضافه کنید.مخلوط را ورز دهید تا جایی که یک خمیر چسبناک بهدست آید. حال خمیر را در ظرفی که با کمی مارگارین چرب شده است قرار دهید.
اجازه دهید خمیر برای یک تا ۲ ساعت در دمای محیط استراحت کند تا حجم آن ۲ برابر شود.
نکته: بهتر است روی ظرف را با یک پارچه تمیز بپوشانید.
مرحله چهارم: رومال کردن خمیر
خمیر را به چهار قسمت تقسیم کنید. سپس آنها را روی سطح کارتان پهن کنید. حال با چنگال روی آن سوراخهای منظمی بزنید. روی نانها را با ترکیب شیر و زعفران رومال بزنید.
این شیرمال با کره مارگارین، اکنون آماده رفتن به فر است.
مرحله پنجم: پخت نان شیرمال
نانها را در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد بهمدت ۱۵ دقیقه بپزید تا طلایی شوند. پس از خروج از فر، بلافاصله روی نانها را با کمی مارگارین ذوبشده برس بزنید تا براق و خوشعطر بمانند.
نکات تکمیلی تهیه نان شیرمال با کره مارگارین
برای اینکه شیرمال خانگی شما با کیفیت قنادی درست شود، رعایت چند نکته ظریف ضروری است. با بهکارگیری این ترفندهای حرفهای، نان شیرمال شما با کره مارگارین، عطر و بافتی بینظیر پیدا میکند که تا ساعتها تازه و لطیف باقی میماند.
نقش طلایی مارگارین در لطافت و ماندگاری نان
استفاده از مارگارین بهجای کره حیوانی، تحولی در بافت نان شیرمال ایجاد میکند. مارگارین بهدلیل داشتن نقطه ذوب ایدهآل، باعث میشود بافت داخلی نان شما پس از پخت، ساختاری پنبهای و یکدست پیدا کند. علاوه بر این، مارگارین نسبت به کره معمولی، رطوبت داخل خمیر را بهتر حفظ میکند که نتیجه آن، شیرمال خانگی با ماندگاری بالاتر است که حتی تا روز بعد هم خشک و بیات نمیشود.
دستور تهیه نان شیرمال بدون فر
دستورهای متفاوتی از نان شیرمال در دنیای شیرینیپزی وجود دارد؛ به این معنا که میتوان آن را در توستر، تابه یا قابلمه، با مخمر یا بدون آن پخت. برای تهیه این نان شیرمال خوشمزه بدون فر باید مایه خمیر را همانند مراحل گفتهشده در بالا عمل بیاورید. خمیرها را چنگال زده و آماده کنید.
سپس تابه را با کمی روغن چرب کنید. یک کاغذ روغنی کف آن پهن کنید. خمیرها را یکییکی داخل تابه بگذارید. سطح خمیر را با زرده تخممرغ و زعفران کمی رومال کنید. در تابه را برای ۴۵ دقیقه بگذارید تا نان بپزد.
تکنیک دمای محیط برای ترکیب مارگارین با دیگر مواد نان شیرمال
برای دستیابی به بهترین نتیجه در طرز تهیه شیرمال با کره مارگارین، دمای مواد اولیه اهمیت زیادی دارد. همیشه سعی کنید مارگارین را حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار در دمای محیط قرار دهید تا کاملا نرم شود. استفاده از مارگارین به دمای محیط رسیده، باعث میشود چربی بهطور یکنواخت در شبکه گلوتنی آرد پخش شود؛ این کار از لایه لایه شدن نامنظم خمیر جلوگیری کرده و به شما کمک میکند تا یک نان شیرمال یکدست و حرفهای داشته باشید.
ورز دادن خمیر برای ایجاد بافت بازاری
ورز دادن مرحلهای است که تفاوت نان خانگی با نان قنادی را رقم میزند. پس از افزودن مارگارین به خمیر، باید آنقدر ورز دهید تا خمیر از حالت چسبندگی خارج شود و بافتی براق و کشسان پیدا کند. اگر عجله کنید، چربی مارگارین بهخوبی جذب خمیر نمیشود و نان شما پس از پخت، بافت سنگینی پیدا میکند. خمیر ایدهآل برای شیرمال باید بعد از ورز دادن، با فشار انگشت به آرامی به حالت اول برگردد.
اهمیت استراحت خمیر نان شیرمال در فضای گرم
برای اینکه خمیر شما حداکثر پف را داشته باشد، محیط استراحت باید گرم و بدون جریان باد باشد. چرب کردن کاسه با مقدار کمی از مارگارین، قبل از انتقال خمیر، نهتنها از چسبیدن آن جلوگیری میکند، بلکه باعث میشود سطح بیرونی خمیر هنگام استراحت خشک نشود. این استراحت اصولی به خمیرمایه اجازه میدهد تا با قدرت عمل کرده و ساختار نان شیرمال ساده شما را سبک و حجیم کند.
تنوع در آمادهسازی رومال نان شیرمال خانگی
در تهیه نان شیرمال میتوانید با یک عدد زرده تخممرغ، یک قاشق غذاخوری عسل، ۲ قاشق غذاخوری کنجد و ۲ قاشق غذاخوری زعفران دمکرده برای روی نان شیرمالها یک مخلوط براق و خوشمزه درست کنید تا روی آنها رومال کنید. با این کار عطر و طعم شیرمالها قویتر و ظاهر آنها دلفریبتر خواهد شد.
مواد میانی و روی نان شیرمال با کره مارگارین
شیرمال را همانند دستور تهیه نان به شکلهای مختلفی میتوان درست کرده و فرم داد. مواد میانی متنوعی در شیرمال با توجه به ذائقهتان میتوانید به کار ببرید. کرم شیرینی دانمارکی، شیره خرما، خرده گردو، پودر زنجبیل و کشمش بهترین گزینهها برای مواد میانی نان شیرمال محسوب میشوند. برای روی نان شیرمال علاوه بر مغزیجات میتوان کنجد، سیاهدانه و مغز تخمه کدو را هم پیشنهاد داد.