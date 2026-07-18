چرا سنگ کلیه در تابستان شایعتر است؟
تابستان فقط فصل گرما و تفریح نیست؛ بلکه فصل افزایش مراجعه بیماران مبتلا به سنگ کلیه نیز محسوب میشود. متخصصان میگویند کمآبی بدن، تعریق زیاد و افزایش فعالیت بدنی در هوای گرم باعث میشود سنگهایی که ماهها قبل در کلیه شکل گرفتهاند، حرکت کرده و علائم دردناک ایجاد کنند.
با افزایش دمای هوا، موارد بروز علائم سنگ کلیه نیز بیشتر میشود. اگرچه بسیاری تصور میکنند گرمای تابستان عامل اصلی تشکیل سنگ کلیه است، اما متخصصان میگویند بیشتر این سنگها در ماههای سرد سال شکل میگیرند و با فرا رسیدن تابستان و تغییر شرایط بدن، شروع به حرکت میکنند.
چرا سنگ کلیه در تابستان شایعتر است؟
سلامت نیوز به نقل از clevelandclinic نوشت: به گفته دکتر آدام کوهن، متخصص اورولوژی، تغییر سبک زندگی در فصلهای مختلف سال نقش مهمی در تشکیل و بروز سنگ کلیه دارد.
در فصل زمستان، فعالیت بدنی بسیاری از افراد کاهش مییابد و معمولاً مصرف غذاهای پرنمک و پرکالری نیز افزایش پیدا میکند. این شرایط باعث میشود میزان کلسیم موجود در ادرار بیشتر شود. کلسیم اضافی با مادهای به نام اگزالات ترکیب شده و به مرور زمان زمینه تشکیل سنگ کلیه را فراهم میکند.
از سوی دیگر، فعالیت کمتر میتواند موجب افزایش آزاد شدن کلسیم از استخوانها و ورود آن به ادرار شود؛ عاملی که خطر تشکیل سنگ را افزایش میدهد.
چرا علائم در تابستان ظاهر میشوند؟
با گرم شدن هوا، افراد تحرک بیشتری پیدا میکنند و همین فعالیتهای روزمره مانند پیادهروی، ورزش، باغبانی یا کار در فضای باز میتواند باعث جابهجایی سنگهای تشکیلشده در کلیه شود.
همچنین تعریق زیاد در تابستان، در صورت جبران نشدن با مصرف آب کافی، باعث غلیظتر شدن ادرار میشود. ادرار غلیظ احتمال رشد سنگهای کلیوی و بروز علائم را افزایش میدهد.
علائم سنگ کلیه
بیشتر سنگهای کلیه تا زمانی که از کلیه وارد حالب (لوله انتقال ادرار) نشوند، علامتی ایجاد نمیکنند. زمانی که سنگ مسیر ادرار را مسدود میکند، درد آغاز میشود.
شایعترین علائم عبارتاند از:
درد شدید و تیرکشنده در پهلو، کمر یا شکم
وجود خون در ادرار
ادرار کدر یا بدبو
سوزش یا درد هنگام ادرار
تکرر ادرار
تهوع و استفراغ
تب و لرز در صورت بروز عفونت
در بسیاری از موارد، پس از ورود سنگ به مثانه، علائم به سرعت کاهش مییابد؛ اما اگر سنگ طی چند هفته دفع نشود، ممکن است به درمان یا جراحی نیاز باشد.
چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستند؟
احتمال ابتلا به سنگ کلیه در افراد زیر بیشتر است:
افرادی که سابقه سنگ کلیه دارند.
کسانی که سابقه خانوادگی این بیماری را دارند.
مبتلایان به دیابت، نقرس، بیماری کرون یا عفونتهای مکرر ادراری.
افرادی که جراحی کاهش وزن انجام دادهاند.
مصرفکنندگان برخی داروها مانند دیورتیکها، آنتیاسیدها و داروهای ضدتشنج.
افرادی که آب کافی نمینوشند.
کسانی که به دلیل شغل یا فعالیتهای روزانه مدت زیادی در گرما و زیر آفتاب قرار دارند.
چگونه از سنگ کلیه در تابستان پیشگیری کنیم؟
متخصصان برای کاهش خطر سنگ کلیه توصیه میکنند:
مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید، زیرا اسیدیته ادرار را کاهش میدهند.
مصرف گوشت قرمز و سایر منابع پروتئین حیوانی را متعادل کنید.
مصرف نمک و غذاهای فرآوریشده را کاهش دهید.
در طول روز آب کافی بنوشید تا ادرار رقیق باقی بماند.
رنگ ادرار را کنترل کنید؛ ادرار زرد بسیار روشن معمولاً نشانه هیدراته بودن بدن است.
در روزهای گرم، به دلیل تعریق بیشتر، مصرف مایعات را افزایش دهید.
اگرچه سنگ کلیه اغلب در فصل زمستان شکل میگیرد، اما گرمای تابستان، کمآبی بدن و افزایش فعالیت بدنی میتوانند باعث حرکت سنگها و بروز درد شوند. نوشیدن آب کافی، تغذیه سالم، کاهش مصرف نمک و حفظ فعالیت بدنی منظم از مهمترین راهکارهای پیشگیری از سنگ کلیه، بهویژه در روزهای گرم سال، محسوب میشوند.