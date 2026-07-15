قیمت مسکن در ۴ شهر ساحلی جنوب ایران +جدول

بررسی فایل‌های عرضه‌شده در بازار مسکن شهرهای ساحلی جنوب کشور نشان می‌دهد، خرید آپارتمان نوساز و دارای امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری در بندرعباس، بوشهر، چابهار و آبادان، به سرمایه‌ای چند میلیارد تومانی نیاز دارد.

هرچند این شهرها از نظر موقعیت جغرافیایی، سطح توسعه و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند، اما بررسی آگهی‌های فروش نشان می‌دهد قیمت واحدهای نوساز در بسیاری از مناطق آنها طیف نسبتاً نزدیکی پیدا کرده است.

البته باید توجه داشت که قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های فروش، قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان است و الزاماً به معنای قیمت نهایی معاملات نیست. کارشناسان بازار مسکن نیز همواره تأکید می‌کنند که قیمت قطعی هر ملک در زمان معامله و بر اساس عواملی مانند موقعیت دقیق، کیفیت ساخت، سن بنا، امکانات، شرایط بازار و قدرت چانه‌زنی طرفین تعیین می‌شود؛ بنابراین آگهی‌ها بیشتر می‌توانند تصویری از انتظارات فروشندگان و جهت‌گیری بازار ارائه دهند تا قیمت قطعی معاملات.

بندرعباس؛ واحدهای نوساز تا ۱۴ میلیارد تومان

بررسی بازار خرید و فروش مسکن در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، نشان می‌دهد برای خرید یک واحد نوساز ۶۰ تا ۷۰ متری مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری، به بودجه‌ای حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان نیاز است.

همچنین واحدهای ۹۰ تا ۱۰۰ متری با همین ویژگی‌ها، معمولاً بین ۸ تا ۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند و برای خرید آپارتمان‌های ۱۲۰ تا ۱۴۰ متری نیز باید رقمی در حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان پرداخت کرد.

برای نمونه، یک واحد ۱۳۰ متری سه‌خوابه با پارکینگ، انباری، دو دستگاه آسانسور و امکانات کامل، با قیمت پیشنهادی ۱۰ میلیارد تومان آگهی شده است. در این آگهی، قیمت هر مترمربع حدود ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

بوشهر؛ قیمت‌های بالاتر برای واحدهای نوساز

بررسی آگهی‌های فروش آپارتمان در شهر بوشهر نشان می‌دهد، خرید واحدهای نوساز ۸۰ تا ۹۰ متری دارای امکانات متعارف، معمولاً به بودجه‌ای بین ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان نیاز دارد. همچنین آپارتمان‌های ۱۲۰ تا ۱۴۰ متری در این شهر، عمدتاً در بازه ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان عرضه شده‌اند.

برای مثال، یک واحد ۱۱۰ متری نوساز با دو اتاق خواب، آسانسور، پارکینگ و انباری، با قیمت پیشنهادی ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آگهی شده که قیمت هر مترمربع آن حدود ۱۲۰ میلیون تومان است.

چابهار؛ نبض بازار مسکن در جنوب شرق ایران

در چابهار نیز برای خرید یک واحد نوساز ۸۰ تا ۹۰ متری مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری، حداقل حدود ۶ میلیارد تومان سرمایه لازم است. همچنین قیمت واحدهای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متری در برخی فایل‌های عرضه‌شده به حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.

برای نمونه، یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز واقع در خیابان جمهوری چابهار، با امکانات کامل، با قیمت پیشنهادی ۶ میلیارد تومان و قیمت هر مترمربع ۷۵ میلیون تومان آگهی شده است.

آبادان؛ قیمت واحدهای بزرگ تا ۱۰ میلیارد تومان

بررسی فایل‌های فروش در آبادان نیز نشان می‌دهد، واحدهای ۹۰ تا ۱۰۰ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، عمدتاً بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. همچنین آپارتمان‌های ۱۲۰ تا ۱۴۰ متری در این شهر با قیمت‌هایی در حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان عرضه می‌شوند.

برای مثال، یک واحد ۱۲۰ متری دوخوابه در شهرک نفت آبادان با امکانات کامل و سال ساخت ۱۴۰۰، با قیمت پیشنهادی ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده که قیمت هر مترمربع آن حدود ۷۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

در کنار این فایل‌ها، بررسی آگهی‌های منتشرشده نشان می‌دهد در هر چهار شهر، واحدهای مسکن مهر، ریزمتراژ، آپارتمان‌های قدیمی‌تر و یا دارای برخی از امکانات نیز با قیمت‌هایی بین ۳ تا ۵ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد دامنه قیمت‌ها در بازار مسکن جنوب کشور متنوع است و به عواملی مانند موقعیت ملک، سن بنا، امکانات، کیفیت ساخت و نوع پروژه بستگی دارد.