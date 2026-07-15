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عینک خوش بینی را بردارید و رسما پایان تفاهم نامه مرده را اعلام کنید

عینک خوش بینی را بردارید و رسما پایان تفاهم نامه مرده را اعلام کنید
کد خبر : 1813495
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تفاهم‌نامه ۲۸ خرداد به پایان راه خود رسیده است؛ نه به خواست ما، بلکه به دلیل خصلت استکباری و عهدشکنی ذاتی ایالات متحده که بند بند آن را نقض کرد.

روزنامه کیهان نوشت:اصرار بر ماندن در این بن‌بست، جز فرسایش اقتدار ملی و جری‌تر کردن ترامپ برای باج‌خواهی بیشتر، ثمری نخواهد داشت. وقت آن است که آقایان دیپلمات عینک خوش‌بینی را برداشته، پایان تفاهم‌نامه مرده را رسماً اعلام کنند و فرمان اداره کشور را به سمت تقویت همه‌جانبه اقتدار درون‌زا و فعال‌سازی آرایش نظامی در تمامی ابعاد اقتصادی، دفاعی و هسته‌ای بچرخانند.

رئیس‌جمهور باید پیش‌قراول پاسخ صریح به یاوه‌گویی‌های ترامپ باشد و بانک اهداف جدید موشک‌های ما، سرنوشت هر متجاوزی را در منطقه روشن خواهد کرد. تنگه هرمز برگ برنده ایران است و اراده ملی ماست که سرنوشت نهائی این آبراه بزرگ را رقم خواهد زد، نه عربده‌کشی‌های بی‌پشتوانه کاخ سفید.

 

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