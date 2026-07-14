این غذاها هرگز نباید دوباره گرم شوند

وقتی صحبت از یک ناهار سریع اداری یا یک وعده عصرانه می شود معمولا باقی مانده غذای روز گذشته می تواند نجات دهنده باشد، از طرفی گرم کردن غذا در مایکروویو به تسریع روند کار کمک می کند. این روز ها افراد غذای باقی مانده شان را در فریزر گذاشته و مجدد آن را مصرف می کنند. این موضوع اگرچه اشکالی ندارد اما در برخی موارد می تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.

بسیاری از افراد تصور می‌کنند هر غذایی را می‌توان چندین بار گرم کرد، اما واقعیت این است که مشکل اصلی، خودِ گرم کردن نیست؛ بلکه نحوه نگهداری، مدت زمان ماندن غذا در دمای محیط و تعداد دفعات گرم کردن آن است. برخی مواد غذایی در صورت نگهداری نامناسب، محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها ایجاد می‌کنند و حتی گرم کردن دوباره نیز همیشه خطر را از بین نمی‌برد.

متاسفانه، دوباره گرم کردن بعضی غذاها می تواند شما را در معرض مسمومیت غذایی یا حتی بدتر از آن قرار دهد. در این قسمت چند ماده غذایی معرفی شده اند که به دلیل ایمنی هرگز نباید دوباره گرم شوند.

سیب زمینی

مشکل اصلی در گرم کردن مجدد سیب زمینی صرفا مربوط به فرآیند گرم شدن آن ها با مایکروویو یا اجاق گاز نمی شود زیرا اگر سیب زمینی پخته شده برای مدت زیادی در دمای اتاق خنک شود، ممکن است باکتری هایی که باعث بوتولیسم می شوند تشکیل دهند. اگر هم سیب زمینی در یک فویل بسته بندی شود این احتمال بیشتر خواهد شد.

با گرم شدن مجدد، باکتری ها کاملا از بین نمی روند حتی اگر ظرف آن به خوبی داغ شود. توصیه می شود سیب زمینی را بلافاصله پس از پخت مصرف کرده یا این که در یخچال گذاشته و آن را سرد سرو کنید تا از گرم کردن و مسمومیت غذایی ناشی از آن به دور باشید.

قارچ

گرم کردن قارچ یک اشتباه بزرگ است زیرا حاوی پروتئین هایی می باشد که در صورت عدم نگهداری صحیح توسط آنزیم ها و باکتری ها آسیب می بیند و تغییر می کند. به عنوان مثال گرم کردن قارچی که در دمای اتاق به مدت طولانی مانده است می تواند باعث معده درد شود . اگر واقعا باید قارچ را دوباره گرم کنید بر اساس توصیه شورای اطلاعات غذایی، آن را حداقل تا ۲۲۶ درجه سانتی گراد حرارت دهید یا به صورت سرد مصرف نمایید.

مرغ

گرم شدن باقی مانده مرغ می تواند خطرناک باشد. اگرچه گرم کردن مجدد مرغ ممکن است منجر به مسمومیت غذایی نشود اما توصیه نمی شود؛ زیرا ترکیب پروتئینی آن تغییر می کند و باعث بروز مشکلات گوارشی خواهد شد.

برای گرم کردن مجدد باید اطمینان حاصل کنید که هر تکه از مرغ تا ۷۹ درجه سانتی گراد گرم شود تا باکتری های خطرناک از بین بروند. علاوه بر این، اگر می خواهید مرغ پخته شده را مرتبا گرم کنید باید اطمینان حاصل کنید که کاملا مغزپخت شده باشد و در دمای کم و مدت طولانی گرم شود و همچنین مرغ را بیش از ۳ روز نگهداری نکنید.

تخم مرغ

سازمان غذا و دارو توصیه می کند که گرم شدن مجدد تخم مرغ هایی که حتی برای مدت کوتاهی در دمای اتاق سرد شده اند، می تواند خطرناک باشد. بنابراین هرگز نباید تخم مرغ یا غذاهایی حاوی آن را در هوای گرم و خارج از یخچال بیش از ۱-۲ ساعت قرار دهید. باکتری هایی چون سالمونلا می توانند به سرعت در غذاهایی حاوی تخم مرغ تکثیر یافته و منجر به مسمومیت غذایی جدی شوند.

برنج

برنج پخته شده می تواند توسط یک باکتری به نام باسیلوس سرئوس آلوده شود. اگرچه این باکتری ها در اثر گرما می توانند بی خطر باشند اما در حقیقت هاگ ها سمی و مقاوم در برابر گرما می شوند.

برنج پخته شده را سریعا بخورید و اجازه ندهید ساعت ها در دمای اتاق بماند. اگر هم باید مجدد برنج را گرم کنید مطمئن شوید که هر قسمت از آن به خوبی گرم شده است. اگر هم در مایکروویو آن را گرم می کنید گاهی آن را بیرون آورده و کاملا هم بزنید تا خوب گرم شود.

شیر مادر و غذای کودک

اگرچه می توان شیرمادر و غذای کودک را مجدد گرم کرد اما نباید آن را در مایکروویو گرم کنید. بر اساس توصیه متخصصین تغذیه، مایکروویو می تواند غذا را به طور ناموزون گرم کند و در نتیجه لکه های داغی ایجاد کند که باعث سوزانده شدن دهان و گلو حساس کودک خواهد شد. اگر نیاز به گرم کردن مجدد شیرمادر یا غذای کودک دارید؛ بهتر است آن را به صورت بن ماری روی کتری ولرم کنید.

غذاهای دریایی

بهتر است غذاهای دریایی را همیشه به صورت تازه مصرف کنید اما آیا گرم شدن مجدد آن بی خطر است ؟ در واقع این به نحوه نگهداری غذاهای دریایی بستگی دارد. بر اساس توصیه شورای غذا و دارو، غذاهای دریایی تازه صید شده که بلافاصله منجمد شده اند باید برای گرم شدن مجدد ایمن باشند. با این حال، غذاهای دریایی تازه یا پخته شده که مدتی در دمای اتاق مانده اند ممکن است باکتری هایی که می توانند باعث بیماری های غذایی شوند را در خود نگهداری کنند.

گرم شدن مجدد ممکن است باعث از بین رفتن این باکتری ها نشود و دانستن اینکه قبلا غذاهای دریایی چگونه نگهداری شده اند؛ دشوار است. علاوه براین، اگر غذاهای دریایی بیش از ۲ ساعت در هوای گرم و خارج از یخچال باشند باید دور ریخته شوند. باکتری ها می توانند روی غذاهای دریایی در هر دمایی بین ۴.۴-۶۰ درجه سانتی گراد به سرعت رشد کنند.

اسفناج و کرفس

اسفناج و کرفس باقیمانده؛ احتمالا میان وعده موردعلاقه هیچ کس نیست اما علاوه براین، استفاده از این سبزیجات برگ دار در مایکروویو نیز مناسب نیست. نیترات موجود در آن ها می تواند با گرم شدن مجدد به نیتریت و سپس به نیتروزامین تبدیل شود. برخی از نیتروزامین ها سرطان زا هستند و میتوانند توانایی بدن را در حمل اکسیژن تحت تاثیر قرار دهند بنابراین اسفناج را بلافاصله پس از پختن مصرف کنید. همچنین حین گرم کردن مجدد غذا یا سوپی حاوی کرفس بهتر است کرفس آن را جدا و از غذا خارج نمایید.

غذای سلف سرویس

غذاهای سلف سرویس که ساعت ها در دمای اتاق روی میز گذاشته می شوند محل تولید میکروارگانیسم های خطرناک است زیرا باکتری ها روی غذاهای غیر یخچالی به سرعت تکثیر می شود. اگرچه اکثر شرکت های پذیرایی و رستوران های حرفه ای از دستورالعمل های ایمنی غذایی دقیق برای پیشگیری از بیماری های ناشی از غذا پیروی می کنند اما بدیهی است که غذاهای سلف اداری یا اجتماعات منازل به شدت کنترل نمی شوند. این بدان معناست که باکتری های موجود در غذاهای سلف ممکن است از قبل ناایمن باشند و گرم شدن مجدد باعث می شود تا میکروب ها به طور کامل از بین نروند.

اگر مهمانی به سبک سلف سرویس برگزار می کنید هرگز غذای تازه را به ظرف غذایی که قبلا پر شده و اکنون خالی شده است اضافه نکنید و هرگونه مواد فاسد شدنی را که بیش از ۲ ساعت در هوای خنک یا یک ساعت در هوای گرم کنار گذاشته اند، دور بریزید.

غذا های چرب

هر روغنی تحمل حرارت متفاوتی دارد. اگر روغن را بیش از حد مطلوب گرم کنید؛ می تواند بخار های سمی تولید کند. غذاهایی که چرب هستند و روغن زیادی درخود دارند نباید در مایکروویو گرم شوند زیرا گرمای زیاد باعث بخار شدن آن و تولید سموم خطرناک می شود. اگر می خواهید آن را دوباره گرم کنید بهتر است با حرارت کم گرم کنید یا اصلا گرم نکنید.

چگونه غذا را با خیال راحت دوباره گرم کنیم؟

غذا را حداکثر تا دو ساعت پس از پخت داخل یخچال قرار دهید.

هر بار فقط به اندازه مصرف، غذا را گرم کنید.

دمای بخش‌های مختلف غذا باید به‌طور کامل بالا برود و قسمت سرد باقی نماند.

از گرم کردن مکرر یک غذای واحد خودداری کنید.

اگر غذا بو، رنگ یا ظاهر غیرطبیعی پیدا کرده است، آن را دور بریزید.

کدام غذاها برای گرم کردن دوباره مناسب‌تر هستند؟

خورش‌ها، سوپ‌ها، خوراک‌های حبوبات و بسیاری از غذاهای پخته، در صورتی که به‌درستی نگهداری شده باشند، معمولاً با یک بار گرم کردن مجدد قابل مصرف هستند.

نکته مهم: آنچه بیش از همه خطر مسمومیت غذایی را افزایش می‌دهد، نگهداری نامناسب غذا در دمای محیط است، نه صرفاً گرم کردن دوباره آن. رعایت زنجیره سرد، نگهداری در یخچال و گرم کردن کامل غذا، مهم‌ترین اصول ایمنی مواد غذایی به شمار می‌روند.