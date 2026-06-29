اگر بیقرارید، دلشوره دارید و خوابتان نمیرود، این دمنوشها را بخورید
بیقراری و داشتن دلشوره یکی از آزاردهندهترین حالتهایی است که همه ما تجربه کردهایم که گاهی دلیل مشخصی دارد و به خاطر استرس کاری، نگرانی از آینده یا یک اتفاق ناخوشایند در ما ایجاد می شود و گاهی هم بی دلیل است. اما هر چه که هست این بی قراری طوری آزارمان می دهد که نه خواب داریم نه خوراک.
گرچه این بی قراری با گذشت زمان آرام می گیرد اما در آن لحظه که به جانمان میافتد می توانیم با خوردن دمنوش های آرام بخش کمی بر اوضاع مسلط شویم. در این مقاله قصد داریم شما را با بهترین دمنوش ها برای بیقراری آشنا کنیم. در ادامه با ما همراه باشید:
سنبلالطیب
سنبلالطیب بهترین دمنوش برای بیقراری است. ریشه این گیاه حاوی ترکیباتی است که سطح GABA (گاما آمینوبوتیریک اسید) را در مغز افزایش میدهند. GABA یک انتقالدهنده عصبی بازدارنده است که نقش مهمی در کاهش اضطراب و ایجاد آرامش دارد. تحقیقات نشان دادهاند که سنبلالطیب میتواند زمان به خواب رفتن را کاهش دهد و کیفیت خواب را بهبود ببخشد. اثر آرامبخشی قوی، بهبود کیفیت خواب و عدم ایجاد وابستگی از مزایای اصلی آن است و بوی تند، احتمال خوابآلودگی در طول روز از معایب آن به شمار میرود.
برای مصرف این دمنوش یک قاشق چای خوری ریشه خشک سنبلالطیب را در آب جوش به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دم کنید. بوی این دمنوش کمی تند است، پس میتوانید آن را با بابونه یا دمنوش دارچین ترکیب کنید. این دمنوش در کاهش بیقراری شدید و بیخوابی موثر است البته حواستان باشد اگر دارویی مصرف می کنید تداخل نداشته باشد.
بابونه
بابونه شناختهشدهترین دمنوش آرامبخش در جهان است و این شهرت بیدلیل نیست. چرا که باعث کاهش اضطراب و بهبود کیفیت خواب می شود. این گیاه حاوی ترکیبی به نام آپیژنین است که به گیرندههای بنزودیازپینی در مغز متصل میشود. یعنی همان گیرندههایی که داروهای ضداضطراب روی آنها اثر میگذارند. به همین دلیل دمنوش بابونه میتواند اضطراب را کاهش دهد و احساس آرامش ایجاد کند. مطالعات نشان دادهاند که مصرف منظم بابونه میتواند علائم اختلال اضطراب فراگیر را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
بابونه طعم ملایم و دلپذیری دارد، به راحتی در دسترس است، عوارض جانبی کمی دارد و برای اکثر افراد مناسب است. تنها نکته منفی این است که افراد مبتلا به آلرژی به گیاهان خانواده آستراسه (مانند گلداوودی) ممکن است به آن حساسیت داشته باشند.
برای مصرف این دمنوش گیاهی باید یک قاشق غذاخوری گل بابونه خشک را در آب جوش به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه دم کنید. میتوانید کمی عسل اضافه کنید. بهترین زمان مصرف، ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از خواب است.
اسطوخودوس
لاوندر یا اسطوخودوس حتی بویش هم اثر آرامبخشی دارد. ترکیبات فعال لاوندر مانند لینالول و لینالیل استات روی سیستم عصبی مرکزی اثر میگذارند و اضطراب را کاهش میدهند. دمنوش اسطوخودوس میتواند ضربان قلب را کاهش دهد و احساس آرامش ایجاد کند. عطر و طعم دلپذیر، اثر ضداضطراب خوب، کمک به بهبود خواب و دسترسی آسان از مزایای لاوندر است. فقط حواستان باشد مصرف زیاد ممکن است در برخی افراد سردرد ایجاد کند و برای کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمیشود.
برای مصرف کافی است یک قاشق چای خوری گل لاوندر خشک را در آب جوش به مدت ۵ تا ۷ دقیقه دم کنید. در ضمن میتوانید آن را با بابونه یا دمنوش گل محمدی هم ترکیب کنید.
بادرنجبویه
بادرنجبویه گیاهی است با عطر لیمویی دلپذیر که از قرنها پیش برای کاهش اضطراب و بهبود خواب استفاده میشد. این گیاه حاوی اسید روزمارینیک است که آنزیمهای تجزیهکننده GABA را مهار میکند و در نتیجه سطح این انتقالدهنده آرامبخش در مغز بالا میماند. بادرنجبویه همچنین خاصیت ضدافسردگی ملایمی دارد. طعم لیمویی دلپذیر، مناسب برای استفاده در طول روز، اثر ضدافسردگی ملایم و عدم ایجاد خوابآلودگی از مزایای آن است. تداخل احتمالی با داروهای تیروئید از نکات مهمی است که موقع مصرف آن باید حتما در نظر داشته باشید.
برای مصرف این دمنوش در مواقعی که بی قرارید یک قاشق غذاخوری برگ تازه یا خشک بادرنجبویه را در آب جوش به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه دم کنید. این دمنوش را میتوانید در طول روز هم بنوشید. برای کسانی که در طول روز بیقراری و اضطراب دارند و نمیتوانند دمنوش خوابآور بنوشند، بادرنجبویه بهترین انتخاب است.
زعفران
زعفران نهتنها یک ادویه گرانقیمت است، بلکه خواص دارویی قابل توجهی هم دارد که در تمام خانه بر خلاف سایر دمنوش ها یافت می شود. ترکیبات فعال زعفران مانند کروسین و سافرانال روی سیستم سروتونینی مغز اثر میگذارند و میتوانند خلق و خو را بهبود ببخشند و اضطراب را کاهش دهند. طبق بررسیهای انجامشده زعفران در کاهش علائم افسردگی خفیف تا متوسط به اندازه برخی داروهای ضدافسردگی مؤثر است. بهبود خلق و خو، کاهش اضطراب، طعم و رنگ دلپذیر و خواص آنتیاکسیدانی فقط بخشی از مزایای طلای سرخ است.
برای مصرف آن در هنگام استرس، چند رشته زعفران را در آب گرم (نه جوش) حل کنید و به دمنوشهای دیگر مانند چای یا بابونه اضافه کنید. مقدار توصیهشده روزانه حدود ۳۰ میلیگرم است.
یادتان باشد دمنوش ها یک مکمل هستند نه یک جایگزین و شما باید برای کاهش اضطراب روی تغذیه سالم، ورزش، و کلا سبک زندگی سالم فوکوس کنید و خودعشق ورزی را تمرین کنید چرا که ریشه بسیاری از مشکلات ذهنی و روانی از نداشتن حس خوب نسبت به خودتان است. لذا باید همیشه حس کافی بودن نسبت به خود داشته باشید و خود را دوست بدارید.