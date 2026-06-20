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خانه‌دار شدن در تهران از رویا تبدیل به محال شد!+ عکس

خانه‌دار شدن در تهران از رویا تبدیل به محال شد!+ عکس
کد خبر : 1801840
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۶۶ متر آپارتمان ۲۰ سال ساخت در تهران با قیمت ۱۶.۵ میلیارد تومان؛ عددی که حالا دیگر فقط یک آمار نیست، بلکه نمادی از بحران عمیق در بازار مسکن است.

۶۶ متر آپارتمان ۲۰ سال ساخت در تهران با قیمت ۱۶.۵ میلیارد تومان؛ عددی که حالا دیگر فقط یک آمار نیست، بلکه نمادی از بحران عمیق در بازار مسکن است. در حالی که متوسط درآمد ماهانه حدود ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، فاصله میان دستمزد و قیمت مسکن به جایی رسیده که حتی تصور خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه از معادلات زندگی حذف شده است. این شکاف فزاینده، نه‌تنها توان خرید را از طبقه متوسط گرفته، بلکه امید به آینده را هم تحت فشار قرار داده است. بازار مسکن تهران در وضعیتی قرار گرفته که بسیاری آن را نشانه‌ای از خروج کامل از تعادل اقتصادی و ورود به یک بحران ساختاری می‌دانند.

خانه‌دار شدن در تهران از رویا تبدیل به محال شد!+ عکس

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