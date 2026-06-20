چرا با کم خوردن باز هم چاق میشویم؟
برخی افراد با وجود تبعیت از یک رژیم غذایی کم کالری کاهش وزن ندارند و برخی هم با رژیمهای غذایی خودسرانه باعث آسیب به بدن خود میشوند.
سالهای سال مردم چاقی و اضافه وزن را از یک زاویه ساده میدیدند: خوردن بیشتر برابر با افزایش وزن و کمخوری برابر با کاهش وزن است. اما برخی افراد به رغم رعایت رژیم غذایی و اجتناب از خوراکیهای پرچرب و شیرین دچار اضافه وزن و چاقی میشوند.
دکتر عیدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی در این باره میگوید: ویژگی هورمونی انسانها این طور است که همیشه به سمت چاق شدن میرود. دلیل این افزایش وزن میتواند به دلیل یک سری فعالیتهای بدنی، تغییر رژیم غذایی یا بارداری باشد. در کل ما به عنوان یکانسان با برنامههایی که انجام میدهیم حداکثر میتوانیم کاری کنیم که دچار افزایش وزن نشویم. یعنی اگر یک فرد مراقب تغذیه خود نباشد سالی ۲ کیلوگرم به وزنش اضافه خواهد شد. اما با یک برنامه ریزی درست و رژیم غذایی صحیح تنها ۲۰۰ گرم به وزن فرد در سال افزوده خواهد شد.
مشکل رژیم درمانی سرخود
این متخصص ادامه میدهد: زمانی که فردی ۶ یا ۱۰ کیلوگرم اضافه وزن یا بیشتر دارد و میخواهد آن را کاهش دهد وارد پروسه درمانی میشود. اگر رژیم غذایی تحت نظر متخصص نباشد، فرد در کم کردن وزن موفق نخواهد بود. اگر فرد بخواهد سرخورد رژیم بگیرد احتمال دارد از حجم عضلات و پروتئینهای مورد نیاز بدنش کم شود، متابولیسم (سوخت ساز بدن) کاهش پیدا کند و وضعیت وزنی او از اول هم بدتر شود. در نتیجه کاهش وزن را نباید به خوددرمانی محدود کرد و فردی که به دنبال کاهش وزن است، امکان دارد به دارو و یک رژیم غذایی مناسب نیاز داشته باشد.
لزوم تغییر رژیم غذایی
نوروزی به لزوم تغییر رژیم غذایی در بازههای زمانی مختلف اشاره میکند و میگوید: ما میگوئیم هر سه هفته یکبار بدن به رژیم غذایی قبلی مقاوم میشود و رژیم باید عوض شود. یعنی نوع رژیم غذایی بر اساس اینکه چقدر حجم چربی و عضلات فرد کم شده، تغییر پیدا میکند. این کاری است تخصصی و به همین دلیل نیاز به مراجعه به کارشناس و متخصص وجود دارد.
او درباره اینکه آیا کم خوابی و استرس هم میتواند در نتیجه نگرفتن از رژیم غذایی تاثیر داشته باشد، توضیح میدهد: کم خوابی و دیرخوابی باعث میشود رفتارهای غذا خوردن فرد تغییر کند و به سمت ریزهخواری برود. هورمونهای بدن که در زمینه اشتها و سوخت وساز هستند هم تغییر میکنند.
۵۲ درصد چاقی در تهران
نوروزی با اشاره به وضعیت نگران کننده چاقی در تهران عنوان میکند: هم اکنون در شهر تهران حدود ۶۲ درصد جمعیت چاق یا دچار اضافه وزن هستند. این آمار اکنون با سرعت زیادی در حال بالا رفتن است. برای حل این مشکل باید به سمت درمان رفت. رژیمهای متفرقه وقت تلف کردن است و فرد هزینه زیادی متحمل میشود. به همین دلیل باید یک برنامه درست را تحت نظر یک متخصص دنبال کرد.
در اهمیت استفاده از متخصص
این متخصص تغذیه درباره اهمیت استفاده از متخصص برای درمان چاقی هم به این مثال اشاره میکند که تا حدود ۵۰ سال قبل افراد زیادی با مشکلاتی در دست یا پا در شهر دیده میشدند، دلیلش هم نبود متخصص ارتوپد به میزان کافی بود. زمانی که دست و پای افراد میشکست آنها نزد شکسته بند محلی میرفتند و او به شیوه سنتی آنها را درمان میکرد، دست فرد جوش میخورد اما کج میشد. اکنون و با افزایش پزشکان بیشتر مردم برای درمان شکستگی و مشکلات استخوان نزد متخصصان میروند. در زمینه چاقی هم همین طور است و نباید فرد به خوددرمانی بپردازد. باید با برنامه زیر نظر یک متخصص وزن کم کند، چرا که به تنهایی نمیتواند اضافه وزن را به شکل مناسب کاهش دهد.