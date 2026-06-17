راز ماندگاری کاهش وزن!

«مروان الغوک»، استاد علوم زیست‌پزشکی، متابولیک و عصبی در دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا در ایتالیا گفت: «مهم‌ترین و بزرگترین چالش در درمان چاقی، جلوگیری از افزایش وزن مجدد است.»

او گفت: «حدود ۸۰ درصد از افراد دارای اضافه وزن یا چاقی که در ابتدا وزن کم می‌کنند، معمولا بخشی یا تمام آن را دوباره در عرض سه تا پنج سال به دست می آورند. شناسایی راهکاری که این مشکل را حل کند و به افراد کمک کند وزن جدید خود را حفظ کنند، از ارزش بالینی بالایی برخوردار خواهد بود.»

محققان داده‌های نزدیک به ۴۰۰۰ بزرگسال را در چندین آزمایش بالینی متمرکز بر کاهش وزن و حفظ وزن بررسی کردند. برخی از شرکت‌کنندگان در برنامه‌های سبک زندگی ثبت‌نام شدند که توصیه‌های غذایی ارائه می‌دادند و پیاده‌روی روزانه بیشتری را داشتند. برخی دیگر یا فقط رژیم می‌گرفتند یا هیچ درمانی دریافت نمی‌کردند.

نتایج: افرادی که در برنامه‌های سبک زندگی بودند و تعداد گام‌های روزانه خود را در طول مرحله کاهش وزن به حدود ۸۵۰۰ افزایش دادند و آن سطح را پس از آن حفظ کردند در حفظ وزن کم شده در درازمدت موفق‌تر بودند.

به طور متوسط، آنها حدود ۴ کیلوگرم در طول تقریباً هشت ماه وزن کم کردند و بیشتر آن را در طول ۱۰ ماه بعد حفظ کردند. در همین حال، گروه‌های کنترل به طور متوسط حدود ۷۲۰۰ گام در روز را حفظ کردند و هیچ وزنی از دست ندادند.

الغوک گفت: «شرکت‌کنندگان باید همیشه تشویق شوند که تعداد گام‌های خود را در طول مرحله کاهش وزن به تقریباً۸۵۰۰ در روز افزایش دهند و این سطح از فعالیت بدنی را در طول مرحله نگهداری حفظ کنند تا از بازگشت وزن آنها جلوگیری شود. افزایش تعداد گام‌های پیاده‌روی به ۸۵۰۰ در هر روز یک استراتژی ساده و مقرون به صرفه برای جلوگیری از بازگشت وزن است.»

منبع مهر

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