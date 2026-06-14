روزنامه نزدیک به قالیباف: سیدمحمود نبویان اختلاف افکنی می کند

در فایل یک ساعته و فایل دیگری که حجت الاسلام نبویان مطرح کردند، ۴ نکته را مخاطبان باید در نظر داشته باشند: موضع درباره تیم مذاکره کننده: حجت الاسلام نبویان به رویکرد تیم مذاکره کننده نقد جدی دارد. البته این نقد در دولت شهید رئیسی هم نسبت به تیم شهید امیرعبداللهیان و دکتر باقری نیز ساری و جاری بوده است. در متن حجت الاسلام نبویان درباره مذاکرات دوره شهید رئیسی هم می خوانیم که «متاسفانه خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام– حتی براین فرض که محور مذاکرات و نیز سقف مطالبات ما برجام باشد- رعایت نگردیده است»، «یادآوری شود که دستیابی به یک توافقی که با رعایت خطوط قرمز نظام بتواند منافع ملت ایران را تامین کند، مستلزم آن است که تغییر فوری در تیم مذاکرات داده شود و از افراد انقلابی و متدین و متعهد به منافع ملت و خطوط قرمز نظام استفاده شود.» ضمن احترام برای حجت الاسلام نبویان، به نظر می رسد که یک رویکرد خلوص گرایانه و آرمانی در این دیدگاه ایشان وجود دارد که حتی رویکرد امثال دکتر باقری و شهید امیرعبداللهیان هم از نگاه ایشان مطلوب نبوده است.

ضعف روایی مسئولان و تولید شبهات: ما با یک ضعف روایی و ارائه روایت اول و معتبر در مسئولان مواجهیم. وقتی دبیر شورای عالی امنیت در دو ماه خدمتش فقط یک توئیت زده و برخی مسئولان فقط به توئیت اکتفا می کنند قطعاً شبهات توسعه پیدا می کند. در فایل یک ساعته حجت الاسلام نبویان نیز با این امر مواجهیم. عدم موضع گیری مسئولان متولی، باعث می شود که افراد با قرائت های مختلف به جدال همدیگر بیایند. مسئولان موظف‎اند که با مردم صحبت کنند و دغدغه‌های آن ها را پاسخ بدهند.

جزئیات بندها: آقای نبویان در فایل یک ساعته تاکید دارند که برخی جزئیات مانند نحوه سیادت ما بر تنگه هرمز در متن ۱۴بندی قید نشده است. علت این است که متن ۱۴بندی یک تفاهم نامه یا MOU است و در مذاکرات ۶۰ روزه به توافق یا agreement تبدیل خواهد شد. در متن تفاهم نامه جزئیات قید نمی شود و جزئیات پس از مذاکرات ۶۰ روزه تعیین و در توافق جاگذاری می شود، لذا نبودن جزئیات به معنای گذر کردن و ترتیب اثر ندادن به آن ها نیست.