روزنامه نزدیک به قالیباف: سیدمحمود نبویان اختلاف افکنی می کند
روزنامه نزدیک به قالیباف، اظهارات اخیر محمود نبویان علیه مذاکرات را مورد انتقاد قرار داده است.
روزنامه خراسان نوشته است:
در فایل یک ساعته و فایل دیگری که حجت الاسلام نبویان مطرح کردند، ۴ نکته را مخاطبان باید در نظر داشته باشند:
موضع درباره تیم مذاکره کننده: حجت الاسلام نبویان به رویکرد تیم مذاکره کننده نقد جدی دارد. البته این نقد در دولت شهید رئیسی هم نسبت به تیم شهید امیرعبداللهیان و دکتر باقری نیز ساری و جاری بوده است. در متن حجت الاسلام نبویان درباره مذاکرات دوره شهید رئیسی هم می خوانیم که «متاسفانه خطوط قرمز ترسیمشده نظام– حتی براین فرض که محور مذاکرات و نیز سقف مطالبات ما برجام باشد- رعایت نگردیده است»، «یادآوری شود که دستیابی به یک توافقی که با رعایت خطوط قرمز نظام بتواند منافع ملت ایران را تامین کند، مستلزم آن است که تغییر فوری در تیم مذاکرات داده شود و از افراد انقلابی و متدین و متعهد به منافع ملت و خطوط قرمز نظام استفاده شود.» ضمن احترام برای حجت الاسلام نبویان، به نظر می رسد که یک رویکرد خلوص گرایانه و آرمانی در این دیدگاه ایشان وجود دارد که حتی رویکرد امثال دکتر باقری و شهید امیرعبداللهیان هم از نگاه ایشان مطلوب نبوده است.
ضعف روایی مسئولان و تولید شبهات: ما با یک ضعف روایی و ارائه روایت اول و معتبر در مسئولان مواجهیم. وقتی دبیر شورای عالی امنیت در دو ماه خدمتش فقط یک توئیت زده و برخی مسئولان فقط به توئیت اکتفا می کنند قطعاً شبهات توسعه پیدا می کند. در فایل یک ساعته حجت الاسلام نبویان نیز با این امر مواجهیم. عدم موضع گیری مسئولان متولی، باعث می شود که افراد با قرائت های مختلف به جدال همدیگر بیایند. مسئولان موظفاند که با مردم صحبت کنند و دغدغههای آن ها را پاسخ بدهند.
جزئیات بندها: آقای نبویان در فایل یک ساعته تاکید دارند که برخی جزئیات مانند نحوه سیادت ما بر تنگه هرمز در متن ۱۴بندی قید نشده است. علت این است که متن ۱۴بندی یک تفاهم نامه یا MOU است و در مذاکرات ۶۰ روزه به توافق یا agreement تبدیل خواهد شد. در متن تفاهم نامه جزئیات قید نمی شود و جزئیات پس از مذاکرات ۶۰ روزه تعیین و در توافق جاگذاری می شود، لذا نبودن جزئیات به معنای گذر کردن و ترتیب اثر ندادن به آن ها نیست.
ابهام در واژگان و ساز و کارها: یکی از اشکالات اظهارات حجت الاسلام نبویان این است که در برخی اصطلاحات و واژگان ابهام وجود دارد. مثلا نوشته شده است که آمریکایی ها باید از محیط پیرامون ایران خارج شوند ولی تعریف کمی برای محیط پیرامون ایران ارائه نشده است. یا درباره منابع و مصارف صندوق سرمایهگذاری جزئیات ذکر نشده است. جزئیات بندها، ارائه تعاریف و تعیین نحوه ساز و کارها در مذاکرات ۶۰ روزه و توافق نهایی مشخص می شود. لذا ضمن احترام، نقد ایشان را اصلاً وارد نمیدانیم. نماینده مجلس ۳ شأنیت دارد؛ تبیین، تقنین و نظارت. تبیین آقای نبویان از یک سو می تواند تلنگری به مسئولان برای سخن گفتن بیشتر با مردم باشد. ولی فرامتن چنین اظهاراتی، موجب تنش در جریان دغدغه مند مخالف و موافق آقای نبویان است. به نظرمی رسد چنین اظهاراتی مصداق دامن زدن به اختلافات موجه و غیرموجه است. اگر ایشان اشکالی در کارها می بینند آن را از طریق شئون تقنینی و نظارتی خود پیگیری کنند نه این که هر روز بر شبهات و گره های ذهنی جامعه و مخاطبان بیفزایند.