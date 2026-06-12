مهران مدیری عاشق این غذاست + روش تهیه

دمپختک غذایی که در کمترین زمان در منزل تهیه می شود و خوردنش با ترشی لیته خیلی می چسبد. پس اگر به دنبال یک غذای خوشمزه و متفاوت و البته ساده و سریع هستید، با ما همراه باشید.

طرز تهیه این غذا همانند طرز تهیه دمپختک گوجه است. فقط باقلا زرد جایگزین گوجه شده است و در آخر از تخم‌مرغ برای تکمیل کردن این غذا استفاده می‌شود.

مواد لازم

باقلا زرد خشک ۱ لیوان فرانسوی

برنج ۲ لیوان فرانسوی

پیاز ۲ عدد بزرگ

کره یا روغن به مقدار لازم

نمک و فلفل سیاه به مقدار دلخواه

زردچوبه ۱ قاشق غذاخوری

تخم مرغ برای هر نفر ۱ عدد

آب ۱ لیوان فرانسوی

طرز تهیه

مرحله اول؛ آماده کردن برنج

در ابتدا، برنج را به خوبی شسته تا نشاسته اضافی آن گرفته شود. سپس، برنج را به همراه کمی نمک در آب ولرم به مدت ۱ تا ۲ ساعت خیس کنید. خیساندن برنج باعث می‌شود دانه‌های برنج نرم‌تر شوند و در هنگام پخت، بهتر قد بکشند و مغزپخت شوند.

مرحله دوم؛ باقالی‌ها را بپزید

در دومین مرحله از طرز تهیه دمپختک باقالی زرد، پس از آماده‌سازی برنج، به سراغ آماده کردن باقالی‌ها بروید. باقالی‌های زرد را به همراه مقداری آب و نمک در یک قابلمه مناسب بریزید. قابلمه را روی حرارت متوسط قرار داده و درب آن را ببندید تا باقالی‌ها به خوبی پخته شوند.

مدت‌زمان پخت باقالی به اندازه و تازه بودن آن‌ها بستگی دارد. معمولاً ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمان کافی است. برای اطمینان از پخت کامل باقالی‌ها، می‌توانید با چنگال آن‌ها را امتحان کنید. اگر به راحتی با چنگال له شد، یعنی باقالی‌ها پخته شده‌اند.

مرحله سوم؛ پیاز داغ درست کنید

ابتدا پیازها را به صورت نگینی ریز خرد کنید. سپس، یک ماهیتابه مناسب را روی حرارت متوسط قرار داده و مقداری روغن مایع یا کره در آن بریزید. پس از گرم شدن روغن، پیازهای خرد شده را به ماهیتابه اضافه کرده و تفت دهید تا رنگ آن‌ها طلایی شود.

وقتی پیازها سبک و طلایی شدند، زردچوبه و فلفل سیاه را به مقدار دلخواه به آن‌ها اضافه کنید و به مدت ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه تفت دهید تا عطر ادویه‌ها آزاد شود. با تهیه پیاز داغ، دمپختک شما طعم و رنگ بسیار بهتری خواهد داشت.

مرحله چهارم؛ دمپختک باقالی را دم کنید

حال که همه‌ی مواد را آماده کردید وقت آن است که با هم ترکیب و آماده‌ی دم کشیدن شوند. پس ابتدا باقالی‌های پخته شده را آبکش کرده و به پیاز داغ و ادویه‌ها اضافه کنید و به مدت چند دقیقه تفت دهید تا عطر مواد با هم ترکیب شود. سپس برنج خیس خورده را به همراه یک لیوان آب و نمک به مواد اضافه و شعله‌ی گاز را زیاد کنید.

پس از کم شدن حجم آب، حرارت را ملایم کرده و با قرار دادن دم‌کنی روی قابلمه، اجازه ‌دهید دمپختک باقالی به مدت حدود ۴۵ دقیقه دم بکشد. برای اینکه دمپختک باقالی زرد شما طعم و عطر بهتری پیدا کند، می‌توانید در پایان دم کشیدن دمپختک، مقداری کره روی برنج قرار دهید.

مرحله پنجم؛ تخم مرغ را آماده کنید

برای تکمیل دمپختک باقالی، باید یک نیمرو طلایی خوشمزه آماده نیز آماده کنید. ابتدا مقداری روغن در تابه ریخته و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. سپس تخم‌مرغ را شکسته و در تابه بریزید تا سرخ شود. با توجه به ذائقه خود می‌توانید نیمرو را به صورت دلخواه (عسلی، سفت یا نیمه سفت) بپزید.

در حین پخت، مقداری نمک و فلفل سیاه روی تخم‌مرغ می‌پاشیم تا طعم آن دلپذیرتر شود. تقویت معده و هضم بهتر غذا از جمله خواص باقالی است. با تهیه این غذا علاوه‌بر لذت بردن از طعم غذای سنتی تهرانی دستگاه گوارش خود را تقویت کنید.

مرحله ششم؛ دمپختک باقالی را سرو کنید

پس از آنکه دمپختک باقالی به خوبی دم کشید، حرارت را خاموش کنید. سپس، دمپختک را در یک دیس زیبا بکشید و نیمروی طلایی را به عنوان تزیین روی آن قرار دهید. برای تکمیل این غذای خوشمزه، می‌توانید آن را با انواع ترشی، سالاد شیرازی و ماست سرو کنید. طعم بی‌نظیر دمپختک باقالی در کنار این مخلفات، یک وعده غذایی کامل و لذت‌بخش را برای شما فراهم می‌کند.