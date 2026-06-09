۸ افزودنی پرمصرف غذایی که فشار خون را افزایش میدهند
مواد نگهدارندهای که هر روز در بسیاری از خوراکیهای بستهبندیشده مصرف میشوند، بار دیگر زیر ذرهبین پژوهشگران قرار گرفتهاند. یک مطالعه جدید در فرانسه نشان داده است مصرف بالای برخی از این افزودنیها با افزایش خطر فشار خون بالا و بیماریهای قلبیعروقی ارتباط دارد.
نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد برخی نگهدارندههای پرکاربرد در مواد غذایی فرآوریشده ممکن است با افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا، سکته مغزی و حمله قلبی ارتباط داشته باشند.
این پژوهش که در نشریه علمی «European Heart Journal» منتشر شده، اطلاعات بیش از ۱۱۲ هزار نفر در فرانسه را طی چندین سال بررسی کرده است. شرکتکنندگان هر شش ماه یکبار جزئیات مصرف مواد غذایی و نوشیدنیهای خود را ثبت میکردند و پژوهشگران همزمان وضعیت سلامت قلب و عروق آنها را تحت نظر داشتند.
بررسی دادهها نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف نگهدارندههای غیراکسیدانی را داشتند، در مقایسه با افرادی که کمترین میزان مصرف را گزارش کرده بودند، ۲۹ درصد بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون بالا قرار داشتند. همچنین خطر حمله قلبی و سکته مغزی در این افراد ۱۶ درصد بیشتر بود.
از سوی دیگر، مصرف بالای نگهدارندههای آنتیاکسیدانی نیز با ۲۲ درصد افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا همراه بود.
کدام افزودنیها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتند؟
محققان هشت افزودنی غذایی رایج را شناسایی کردند که با افزایش خطر فشار خون بالا ارتباط داشتند:
سوربات پتاسیم (Potassium Sorbate)
متابیسولفیت پتاسیم (Potassium Metabisulphite)
نیتریت سدیم (Sodium Nitrite)
اسید اسکوربیک یا ویتامین C (Ascorbic Acid)
آسکوربات سدیم (Sodium Ascorbate)
اریتوربات سدیم (Sodium Erythorbate)
اسید سیتریک (Citric Acid)
عصاره رزماری (Rosemary Extract)
همچنین اسید اسکوربیک در این مطالعه با افزایش خطر بیماریهای قلبیعروقی نیز مرتبط گزارش شد.
چرا این افزودنیها ممکن است خطرساز باشند؟
متخصصان تأکید میکنند که هنوز رابطه علت و معلولی میان این افزودنیها و بیماریهای قلبی اثبات نشده است، اما چند توضیح احتمالی برای این ارتباط وجود دارد.
بسیاری از این نگهدارندهها در غذاهای فوقفرآوریشده و ماندگار استفاده میشوند؛ محصولاتی که معمولاً حاوی مقادیر بالایی نمک، شکر و چربی هستند. این ترکیبات بهتنهایی از عوامل شناختهشده افزایش فشار خون و بیماریهای قلبی به شمار میروند.
علاوه بر این، برخی افزودنیها ممکن است باعث افزایش التهاب، استرس اکسیداتیو، اختلال در عملکرد رگهای خونی یا تغییر در ترکیب میکروبیوم روده شوند؛ عواملی که میتوانند بر تنظیم فشار خون تأثیر بگذارند.
برای مثال، مطالعات آزمایشگاهی پیشین نشان دادهاند که نیتریتها ممکن است با آسیب اکسیداتیو در بدن ارتباط داشته باشند.
باید نگران مصرف این مواد بود؟
پژوهشگران تأکید میکنند که هدف این مطالعه ایجاد نگرانی درباره تکتک افزودنیهای غذایی نیست، بلکه نشان دادن اهمیت الگوی کلی تغذیه است.
به گفته متخصصان، بهترین راهکار برای حفظ سلامت قلب و عروق، کاهش مصرف غذاهای فوقفرآوریشده و تمرکز بر مصرف مواد غذایی طبیعی و کمفرآوریشده است.
رژیم غذایی دوستدار قلب چگونه است؟
کارشناسان توصیه میکنند برای کاهش خطر بیماریهای قلبی:
مصرف میوهها و سبزیجات را افزایش دهید.
غلات کامل را جایگزین غلات تصفیهشده کنید.
از منابع پروتئینی کمچرب استفاده کنید.
مصرف چربیهای اشباع را کاهش دهید.
میزان نمک دریافتی روزانه را محدود کنید.
انجمن قلب آمریکا توصیه میکند بیشتر بزرگسالان روزانه بیش از ۲۳۰۰ میلیگرم سدیم مصرف نکنند و برای افراد مبتلا به فشار خون بالا، مقدار ایدهآل کمتر از ۱۵۰۰ میلیگرم در روز است.
متخصصان همچنین مصرف مواد غذایی غنی از پتاسیم مانند موز، پرتقال، سیبزمینی، سبزیجات برگ سبز، لوبیا و عدس را توصیه میکنند، زیرا پتاسیم میتواند به کاهش فشار خون کمک کند.
پژوهشگران در پایان تأکید کردند که انتخاب مواد غذایی تازه، کمفرآوریشده یا منجمد بهجای محصولات حاوی نگهدارندههای متعدد، میتواند گامی مؤثر در حفظ سلامت قلب و عروق باشد.