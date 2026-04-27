بازیگر هالیوودی مقابله پاپ با ترامپ برای جنگ با ایران را ستود

آسوشیتدپرس نوشت: رالف فاینس بازیگر بریتانیایی در برنامه «امشب با اندرو مار» گفت که از موضع قوی پاپ علیه رئیس جمهور آمریکا خوشش آمده است.

رالف فاینس تصمیم ناپسند ترامپ برای جنگ علیه ایران را به شدت محکوم و شجاعت پاپ لئو چهاردهم در بحبوحه جنگ برای مقابله اش با ترامپ را تحسین کرد.

این بازیگر هالیوودی گفت که پس از جنگ لفظی این دو نفر، از موضع قوی پاپ علیه ترامپ «خوشش آمده است».

او گفت: به نظر من او عالی است. من عاشق ایستادگی او در مقابل ترامپ هستم.

پاپ در انتقاد آشکار از ترامپ نوشت: خداوند هیچ درگیری را برکت نمی‌دهد.

فاینس با حمایت از موضع پاپ گفت: من فکر می‌کنم جنگ یک عمل زشت است ... هیچ کس جنگ نمی‌کند، مطمئناً نه به دلخواه و از نظر من، رویکرد زشت رژیم ترامپ برای جنگیدن به این شکل محکوم است.

فاینس که نقش کاردینال توماس لارنس را در درام «مجمع کاردینال ها» بازی کرده بود، ادامه داد: پاپ با این سخنان در مورد یک اصل اخلاقی، در مورد خشونت، در مورد عدم خشونت، در مورد سنت سنت آگوستین صحبت کرد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که پاپ لئو با نوشتن یک پست انتقادی در X به سرزنش اقدامات دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخت.

پاپ نوشت: هر کسی که شاگرد مسیح، شاهزاده صلح، باشد، هرگز در کنار کسانی نیست که زمانی شمشیر به دست می‌گرفتند و امروز بمب می‌اندازند. اقدام نظامی، فضایی برای آزادی یا زمان صلح ایجاد نخواهد کرد، صلحی که تنها از ترویج صبورانه همزیستی و گفتگو بین مردم حاصل می‌شود.