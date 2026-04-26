چرا معده شما آرام نمیگیرد!
کارشناسان هشدار میدهند که برخی از علائم گوارشی رایج، مانند درد معده، حالت تهوع و مشکلات روده، ممکن است همیشه ناشی از غذا یا یک بیماری نباشند، اما میتوانند با عادتی که بسیاری از مردم نادیده میگیرند، مرتبط باشند.
کلینیک کلیولند خاطرنشان میکند که مکملهای غذایی ممکن است برخی از مشکلات گوارشی مانند بیماری رفلاکس معده به مری (GERD)، گاستریت، زخم معده و سندرم روده تحریکپذیر (IBS) را تشدید کنند.
دکتر کریستین لی، متخصص گوارش، توضیح میدهد که افرادی که از قبل از این بیماریها رنج میبرند، بیشتر مستعد عوارض جانبی از جمله موارد زیر هستند:
ناراحتی معده.
حالت تهوع.
اسهال.
رفلاکس اسید.
این امر به ویژه در مورد مکملهای حاوی آهن، کلسیم یا ویتامین C صادق است که میتوانند پوشش معده را تحریک کنند.
فقط کسانی که از قبل بیماریهای زمینهای دارند، تحت تأثیر قرار نمیگیرند؛ هر کسی میتواند این علائم را تجربه کند. لی میگوید: «مصرف ویتامینها با معده خالی اغلب میتواند باعث ناراحتی گوارشی شود». وی توضیح میدهد که این کار میتواند منجر به درد معده، حالت تهوع و اسهال شود. آهن یکی از رایجترین مکملهای مورد استفاده است و نیاز روزانه آن بسته به سن متفاوت است:
مردان بزرگسال: ۸.۷ میلیگرم در روز.
زنان (۱۹ تا ۴۹ سال): ۱۴.۸ میلیگرم در روز.
زنان (۵۰ سال و بالاتر): ۸.۷ میلیگرم در روز.
این مقادیر را اغلب میتوان بدون نیاز به مکمل از غذا دریافت کرد.
با این حال، مصرف دوزهای بالای آهن (بیش از ۲۰ میلیگرم) ممکن است عوارض جانبی مانند موارد زیر را ایجاد کند:
یبوست
حالت تهوع
استفراغ
درد معده
مقامات بهداشتی هشدار میدهند که دوزهای بسیار بالا میتواند خطرناک باشد، به خصوص برای کودکان.
ویتامین C نیز یک مکمل رایج است و بزرگسالان روزانه حدود ۴۰ میلیگرم به آن نیاز دارند. با این حال، مصرف بیش از حد آن میتواند منجر به درد معده، نفخ و اسهال شود.
اگر مکملها به عنوان علت مشکل مشکوک باشند، متخصصان چندین مرحله را توصیه میکنند که مهمترین آنها مصرف ویتامینها همراه با غذا به جای معده خالی است، زیرا این امر به بهبود جذب و کاهش ناراحتی معده کمک میکند. همچنین اگر صبح نامناسب است، ترجیحاً عصرها آنها را مصرف کنید و از مصرف آنها قبل از ورزش خودداری کنید تا از افزایش تولید اسید معده و سوزش سر دل یا رفلاکس اسید ناشی از آن جلوگیری شود.
علاوه بر این، میتوانید به جای قرصهای سنتی، اشکال آسانتر هضم مانند ویتامینهای محلول در آب، جویدنی یا پودری را انتخاب کنید، یا دوز روزانه را به دو دوز تقسیم کنید تا همه آن را به طور همزمان مصرف کنید.
متخصصان بر اهمیت تکیه هرچه بیشتر بر غذاهای طبیعی به عنوان منبع ویتامینها و مواد معدنی، مانند سبزیجات برگ سبز، لبنیات، حبوبات، گوشت و ماهی، به جای تکیه صرف بر مکملها تأکید میکنند.
با این حال، همیشه توصیه میشود دستورالعملهای مکمل را بخوانید و قبل از استفاده از آنها با پزشک مشورت کنید، به خصوص برای کسانی که داروهای دیگری مصرف میکنند یا از بیماریهای مزمن رنج میبرند، تا از هرگونه تداخل یا عوارض ناخواسته جلوگیری شود.